Galatasaray ve Fenerbahçe Benfica forması giyen yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. İki ezeli rakip transfer çalışmalarını son gaz devam ettiriyor. Sağ kanat için 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen iki kulüp teklif yapmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
İki ezeli rakip için son olarak Portekiz'den Benjamin Rollheiser iddiası gündeme geldi.
Record'da yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Benfica forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat Rollheiser ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli futbolcunun Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Benfica'da bu sezon 18 maçta süre bulan Rollheiser, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Benjamin Rollheiser kimdir?
Benjamin Rollheiser, 24 Mart 2000 tarihinde Arjantin'in Coronel Suárez kentinde doğmuş Arjantinli bir profesyonel futbolcudur. Sağ kanat pozisyonunda oynamaktadır ve şu anda Portekiz'in Primeira Liga takımlarından SL Benfica'da forma giymektedir.
Kariyer Özeti:
Profesyonel Kariyer:
River Plate: Rollheiser, River Plate ile profesyonel çıkışını Copa Argentina'da gerçekleştirdi. Burada oynadığı süre boyunca özellikle genç takımlarda etkileyici performanslar sergiledi.
Estudiantes: 2022'de River Plate'ten Estudiantes'e transfer oldu. Bu dönemde de dikkat çekici performanslarla kendisini göstermeye devam etti.
Benfica: Ocak 2024'te Benfica'ya kiralık olarak transfer oldu, ardından Haziran 2024'te Benfica ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Benfica'da piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenmiştir.