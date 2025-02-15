Süper Lig ekibinin hocası açıkladı: "Fenerbahçe şampiyon olsun"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarışın gerginleştiği süreçte yapılan açıklamalar da gündem oluyor. Son olarak Süper Lig maçından sonra yapılan bir açıklama sosyal medyada tartışma çıkarttı.
Bodrum FK, Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kümede kalma savaşı veren Ege temsilcisi aldığı bu galibiyetle gelecek haftalar öncesinde umutlandı.
Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Morais, kazandıkları için mutlu olduğunu söylerken Jose Mourinho hakkında söyledikleri sebebiyle gündem haline geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçı tribünden takip etmesi hakkında konuşan Jose Morais şunları söyledi;
"Jose Mourinho hayatımdaki özel isimlerden biri. Kendisi ailemin bir parçası gibi. Maçtan önce otelde görüşmek istemiştik ancak kaldığımız otele yakın olmadığı için maçımıza geldi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onun bugün bize şans getirdiğini de düşünüyorum. Bu yüzden sonraki maçta Bodrum'a da çağıracağım. Gittiği yerde kazanma mantalitesini de gösteriyor. Ben de kendimi onun ailesinin parçası görüyorum. Mourinho özel biri ve bulunduğu yeri başarıya sürükler. Kısa zamanda büyük başarılar elde edebilen biri. Büyük lider ve adam, yönetimi çok iyi. Saha içindeki başarıların yanı sıra birlikte çalıştığı insanları da yükselten biri. Ben de onun burada başarılı olması için dua edeceğim. Eğer Türkiye'de bir takımın şampiyon olmasını istersem Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim. Yanlış anlaşılmasın, aslında Mourinho neredeyse ben, o takımın başarılı olmasını isterim"
Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Morais, önceki hafta Ege temsilcisinin başına getirilmişti. Süper Lig'de kalma savaşı veren Morais ve öğrencileri gelecek haftalarda alacakları sonuçlarla ligde kalma hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir-Bodrum FK maçı için geldiği stadyumda Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de bir araya geldi ve sohbet etti.