Süper Lig ekibinin hocası açıkladı: "Fenerbahçe şampiyon olsun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçı tribünden takip etmesi hakkında konuşan Jose Morais şunları söyledi;





"Jose Mourinho hayatımdaki özel isimlerden biri. Kendisi ailemin bir parçası gibi. Maçtan önce otelde görüşmek istemiştik ancak kaldığımız otele yakın olmadığı için maçımıza geldi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onun bugün bize şans getirdiğini de düşünüyorum. Bu yüzden sonraki maçta Bodrum'a da çağıracağım. Gittiği yerde kazanma mantalitesini de gösteriyor. Ben de kendimi onun ailesinin parçası görüyorum. Mourinho özel biri ve bulunduğu yeri başarıya sürükler. Kısa zamanda büyük başarılar elde edebilen biri. Büyük lider ve adam, yönetimi çok iyi. Saha içindeki başarıların yanı sıra birlikte çalıştığı insanları da yükselten biri. Ben de onun burada başarılı olması için dua edeceğim. Eğer Türkiye'de bir takımın şampiyon olmasını istersem Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim. Yanlış anlaşılmasın, aslında Mourinho neredeyse ben, o takımın başarılı olmasını isterim"