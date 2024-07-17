Süper Lig hakemi görevi bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakemlik görevi yapan Alper Ulusoy, kariyerini noktaladığını açıkladı. Ulusoy, yaptığı duyuruda "Üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun." ifadelerini kullandı.
Hakem Alper Ulusoy, görevi bıraktığını duyurdu.
Ulusoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun."
"Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz."
"Baki'nin dediği gibi; "Avazeyi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla"
2023-24 sezonuna kadar orta hakemlik yapan Alper Ulusoy, geride bıraktığımız sezon kendi isteği üzerine VAR'a geçiş yapmıştı.