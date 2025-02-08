Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip ligde 32 puanla 7. sırada yer alırken, Sivasspor ise 23 puanla 15. sırada. 8 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde iki takımda hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu Sivas'ta maç saatinde saha zemininin müsabakaya uygun olup olmayacağı ise merak konusu. İşte Sivasspor-Beşiktaş maçından son gelişmeler.

1 /6 Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Sivasspor ile Beşiktaş Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte Sivasspor ve Beşiktaş'ta son durum.

2 /6 SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Beşiktaş maçı 8 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

3 /6 SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.







4 /6 Ömer Erdoğan'ın, Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kariyerinde 3 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 resmi müsabakada sadece 1 galibiyet aldı. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın, siyah-beyazlılara karşı şansı tutmuyor.

Erdoğan; Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş ile 7 resmi maç yaparken, 1 galibiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, Erdoğan'ın takımlarına karşı 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Süper Lig'de 23 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 7. sırada olan Beşiktaş'ı mağlup edip, ligde alt sıralardan kurtulmak istiyor.

5 /6

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ SİVAS'TA Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculara çiçek verdi. Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.