Süper Lig'de Modric sürprizi: Görüşmeler başladı

Uzun yıllardır Real Madrid'de forma giyen Luka Modric'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibinin 39 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı belirtildi.
Real Madrid'in emektar yıldızı Luka Modric'in eflatun-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Futbolu Real Madrid'de bırakmayı düşündüğünü belirten 39 yaşındaki Hırvat yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Süper Lig ekibinin Luka Modric'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.
Gazeteci Serhan Türk'ün aktardığı habere göre; Eyüpspor, Real Madrid'in tecrübeli yıldızıyla görüşmelere başladı. Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyüpspor ve Başkan Murat Özkaya’nın hayallerinin gerçekleşmesi için ilk adımlar atıldı. Dünyaca ünlü futbolcu Luka Modric ile ilgilenen Özkaya, görüşmelere başladı" ifadelerini kullandı.
Luka Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 52 maçta, 4 gol atıp 7 asist kaydetti.
2012 yılından beridir Real Madrid'de top koşturan Hırvat futbolcu, 2018'de Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanmıştı.