Süper Lig'de Modric sürprizi: Görüşmeler başladı

Gazeteci Serhan Türk'ün aktardığı habere göre; Eyüpspor, Real Madrid'in tecrübeli yıldızıyla görüşmelere başladı. Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyüpspor ve Başkan Murat Özkaya’nın hayallerinin gerçekleşmesi için ilk adımlar atıldı. Dünyaca ünlü futbolcu Luka Modric ile ilgilenen Özkaya, görüşmelere başladı" ifadelerini kullandı.