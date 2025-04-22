Süper Lig’in köklü kulübü Amatör Lig’in eşiğine geldi

Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Altay, Süper Lig'e veda ettiği 2021-2022'den bu yana bulunduğu liglerde tutunamadı. 111 yıllık tarihinde futbolun dışında atletizm, basketbol, bilardo, voleybol ve yüzme gibi birçok branşta faaliyet gösteren Altay, son dönemde futbolda istediği sonuçları alamadı.



