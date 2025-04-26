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Suudi Arabistan’dan sürpriz talip: Osimhen için astronomik teklife hazırlanıyorlar!

Suudi Arabistan’dan sürpriz talip: Osimhen için astronomik teklife hazırlanıyorlar!

16:4126/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray bu sezon attığı gollerle ve gösterdiği performans ile dev kulüplerin radarına giren Victor Osimhen’e bir talip de Suudi Arabistan’dan çıktı. Nijeryalı golcü için Suudi ekibi astronomik teklife hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.


Sarı-kırmızılı ekipte sezonu tamamladıktan sonra dünyanın önemli takımlarından birisine imza atacağı öngörülen Nijeryalı golcü için İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldı.


talkSPORT'un haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, Mohamed Salah'ın transferi için ayırdığı bütçeyi bir başka büyük isme harcamayı planlıyor. 

Al Hilal, bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen'i transferdeki yeni hedef olarak belirledi.


Haberin devamında; Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynamaya sıcak bakan 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin, Al Hilal'in teklifiyle yakından ilgilendiği yazıldı. 

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