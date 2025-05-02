Talisca'da ipler böyle kopmuş! Oynamayı reddetti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia paylaşıldı. Tecrübeli ismin, Al Nassr'daki son aylarında hocasıyla arasının bozulduğu bildirildi. İşte ayrıntılar...

1 /5 Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan renklerine bağladığı Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan'da geçirdiği son aylara dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

2 /5 NTV Spor'un Arriyadiyah'tan aktardığı habere göre Anderson Talisca'nın yıldızı, Eylül 2024'te takımın başına getirilen Al Nassr Teknik direktörü Stefano Pioli ile barışmadı.

3 /5 Brezilyalı yıldızın Pioli'nin takımında oynamayı reddettiği iddia edildi.



4 /5 Talisca'nın Pioli'nin teknik ekibi tarafından yaptırılan çalışmaların soru işaretleriyle dolu olduğunu düşündüğü aktarıldı.