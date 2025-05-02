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Talisca'da ipler böyle kopmuş! Oynamayı reddetti

Talisca'da ipler böyle kopmuş! Oynamayı reddetti

12:392/05/2025, Cuma
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir iddia paylaşıldı. Tecrübeli ismin, Al Nassr'daki son aylarında hocasıyla arasının bozulduğu bildirildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan renklerine bağladığı Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan'da geçirdiği son aylara dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

NTV Spor'un Arriyadiyah'tan aktardığı habere göre Anderson Talisca'nın yıldızı, Eylül 2024'te takımın başına getirilen Al Nassr Teknik direktörü Stefano Pioli ile barışmadı.

Brezilyalı yıldızın Pioli'nin takımında oynamayı reddettiği iddia edildi.


Talisca'nın Pioli'nin teknik ekibi tarafından yaptırılan çalışmaların soru işaretleriyle dolu olduğunu düşündüğü aktarıldı.

31 yaşındaki futbolcu 2021'de transfer olduğu Al Nassr'da toplam 104 maça çıktı.

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