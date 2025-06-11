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Talisca'dan 'Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor' iddiasına flaş yanıt

Talisca'dan 'Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor' iddiasına flaş yanıt

09:4111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca, takımdan ayrılmak istediği şeklindeki söylentilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Anderson Talisca'nın Brezilya'da verdiği röportajın ardından yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair iddialar sosyal medyada yer aldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Talisca, söz konusu iddialara gece geç saatlerde cevap verdi.

Bir taraftar sayfasının "Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor" paylaşımına yanıt veren Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Daha başlamadım bile ve bu tarz şeyleri duyuyorum... Saygısızlık seviyesi etkileyici."

Talisca'nın bu paylaşımı kısa süre içinde büyük etkileşim aldı ve sosyal medyada gündem oldu.

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