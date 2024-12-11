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Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe itirafı: Devre arasında transfer olacak mı?

Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe itirafı: Devre arasında transfer olacak mı?

Haber Merkezi
10:0711/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Anderson Talisca hakkında menajeri Calos Leite açıklamalarda bulundu. Leite, Brezilyalı yıldızın geleceği hakkında konuştu.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Anderson Talisca için yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Fenerbahçe'nin Talisca için Al-Nassr'a resmi teklif yaptığını duyurdu.

Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin Suudi Arabistan basınına açıklamalarda bulundu.

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyla ilgisini doğrulayan Leite, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Talisca'yı transfer etmek istediğini söyledi.

Leite görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, Galatasaray iddialarına ise değinmedi.

#Talisca
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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