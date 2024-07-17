Torreira'dan Fenerbahçeli yıldıza övgüler: Türkiye'de oynaması büyük şans

Türkiye'ye ilk geldiğinde çok zorlandığını ve İtalya'yı çok özlediğini ifade eden Torreira, sözlerine şöyle devam etti:





"Bunu kabul etmek lazım, Türkiye'ye gelmek için ilk fırsat çıktığı zamandan beri Nando neredeyse her gün beni arıyordu. Ben de Fiorentina'da çok iyi bir sezon geçirmiştim ve İtalya'dan ayrılmak istemiyordum. Çünkü orası çok sevdiğim ve rahat hissettiğim bir ülkeydi. İtalya'da da oynamak gerçekten hoşuma gidiyordu. Fiorentina'da geçirdiğim en iyi sezonlarımdan bir tanesiydi. 6 ay sonrasında Dünya Kupası maçları vardı ve çok hızlı bir şekilde imza atmam gerekiyordu. Nando aradığı zaman telefonları açmıyordum. Çok fazla gelmek istemiyordum çünkü ülkeyi tanımıyordum. Türkiye neresi bilmiyordum."







