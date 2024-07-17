Torreira'dan Fenerbahçeli yıldıza övgüler: Türkiye'de oynaması büyük şans

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, çarpıcı bir röportaj verdi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu, Fenerbahçe'den o isme övgüler yağdırdı.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, özel açıklamalarda bulundu. İşte Torreira'nın o sözleri...
"FENERBAHÇE DE BÜYÜK BİR TAKIM"
İkinci şampiyonluğun ilkine göre daha zor kazanıldığını ifade eden Torreira, "Bence sonuncu gerçekten çok zordu. Çünkü son maça kadar kaldı. İlk sezonda daha öncesinde şampiyon olmuştuk. Fenerbahçe ile oynadığımız maçta şampiyonluğumuzu ilan etmiş bir şekilde oynadık. O zaman farklı bir rahatlıkla oynadık tabii ki. Bu sene kazandığımız şampiyonluğun ise farklı bir tadı vardı çünkü bunu son maçta kazandık. Maalesef evimizde Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maçı kazanıp da kutlayamadık. Taraftarımızın ve bizim isteğimiz buydu aslında. Fakat futbol böyledir. Bazen büyük rakiplere karşı oynarsınız. Fenerbahçe de büyük bir takım. Kesinlikle altını çizmek istiyorum. Her zaman burada saygıyı eksik etmemek lazım. Benim için en önemlisi ikincisi diyebilirim. Daha zor olan oydu" diye konuştu.
"FRED BİZİM TARAFIMIZDA OYNUYOR OLSAYDI ÇOK GÜZEL OLURDU"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'in Süper Lig'de en iyi oyunculardan biri olduğunu dile getiren Lucas Torreira, "Gerçekten büyük bir şans aslında Türkiye'de oynuyor olması. Maalesef rakip takımımızda oynuyor. Ama yine de onunla oynamak, oynuyorken görmek bizim için bir keyif oluyor. Fenerbahçe'ye ne kadar kendini verdiğini biliyoruz. Geçtiğimiz sezonun en iyi oyunculardan biri tanesi olduğunu da biliyoruz. Çok güzel olurdu tabii ki de bizim tarafımızda oynuyor olsaydı. Fakat bugün bizim karşımızda ve biz onun karşısına çıkmakta da motive oluyoruz. Benim ve takım arkadaşlarım içinde öyle. Fenerbahçe ile evimizde oynadığımız maçta da en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Bu ligin en iyi oyunculardan bir tanesi. Bu kötü bir şey değil. Umarım Fred, Torreira ve İsmail gibi aynı zamanda her zaman söylüyorum Kerem gibi, Sergio ve Berkan gibi bu seviyede oyuncuların gelmesi bu ligde kalitenin daha da fazla artması bence güzel bir şey" dedi.
"HOCAM DA BENDEN NE İSTERSE HAZIRIM"
Mevki ayırmaksızın sadece sahada olmak istediğini ifade eden Lucas Torreira, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben her zaman ilk 11 olmak istiyorum. 6-8-10 oynarım o önemli değil. Sahanın herhangi bir yerinde oynamak benim için tamam. Tamamen takımım için oynuyorum ve hocam da benden ne isterse hazırım. Tabii daha çok rahat ettiğim yer orta saha diyebilirim. Fakat benim için gerçekten önemli olan dengeyi sağlayabilmek. O sahanın içerisinde savunma ile hücum arasında bir bağlantı olabilmek."
"Kaan ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştık. Birbirimizi gerçekten iyi tamamladık. Gerçekten iyi anlıyorduk birbirimizi. Sahanın içerisindeki alanları kaplamayı iyi biliyorduk. Kerem ile de çok iyi anlarımız oldu. Berkan ile de öyle. Bazen Sergio ile birlikte oynadığımızda da öyleydi. Herhangi bir oyuncu tipiyle oynadığım zaman olabildiğince onlara destek olmak istiyorum. Herhangi bir oyuncuyla oynarken hiçbir problemim olmuyor. Tabii ki de benim için önemli olan takımıma yardımcı olabiliyor olmam. Hücumda veya savunmada olsun bu her zaman için geçerli."
Türkiye'ye ilk geldiğinde çok zorlandığını ve İtalya'yı çok özlediğini ifade eden Torreira, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunu kabul etmek lazım, Türkiye'ye gelmek için ilk fırsat çıktığı zamandan beri Nando neredeyse her gün beni arıyordu. Ben de Fiorentina'da çok iyi bir sezon geçirmiştim ve İtalya'dan ayrılmak istemiyordum. Çünkü orası çok sevdiğim ve rahat hissettiğim bir ülkeydi. İtalya'da da oynamak gerçekten hoşuma gidiyordu. Fiorentina'da geçirdiğim en iyi sezonlarımdan bir tanesiydi. 6 ay sonrasında Dünya Kupası maçları vardı ve çok hızlı bir şekilde imza atmam gerekiyordu. Nando aradığı zaman telefonları açmıyordum. Çok fazla gelmek istemiyordum çünkü ülkeyi tanımıyordum. Türkiye neresi bilmiyordum."
"Ama şunu söylemem lazım. İlk hafta çok zordu. Geldiğim zaman İtalya'yı çok özlemiştim. Biraz da değişiklikten korkuyordum. Fakat şimdi iki sene geçti ve kesinlikle söylemem gerekiyor ki bu ülkeye aşık oldum. Bunları insanların hoşuna gitsin diye söylemiyorum. Gerçekten geldikten sonra insanlar beni çok iyi karşıladılar. Ben de her anımda çok keyif aldım. Tatilden de o yüzden erken geldim çünkü benim için İstanbul çok keyifli. Burada bir sürü insanla tanıştım, birçok bağlantım oldu. Bu ülke hoşuma gidiyor. Şu anda keyif alıyorum ve Avrupa Kupası'ndan da çok keyif aldım."
"Türkiye gibi büyük bir ülkenin dünyada tanınıyor olması, farklı bir futbol gösteriyor olması bence çok önemli. Futbol dışında da aslında birçok konuda ön plana çıkması gereken bir ülke. İnsanlar gelsinler ve Türkiye'yi tanısınlar. Çünkü Türkiye'nin inanılmaz yerleri var. Ailemle ve arkadaşlarımla buraya geldiğimiz zaman çok keyifli vakit geçiriyorum. Bence dünyanın ve Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesinin formasını giymek de benim için çok mutlu verici. Galatasaray'daki maceram umarım birçok sene daha devam edecektir. Türkiye'deki insanlarla birlikte vakit geçirdiğimizi görüp diğer oyuncular da buraya gelsinler. Ben kendi tarafımdan en azından iyi bir imaj vermeye çalışayım, çocuklara da iyi örnek olayım istiyorum. Sadece Galatasaray taraftarı değil, diğer taraftarlardan da bir sürü insan bizi takip ediyor ve seviyor. Benimle de ilgili iyi şeyler söylüyorlar. Onlar için de saygı değer ve örnek bir insan olmak istiyorum."
"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BOCA FORMASI GİYME HAYALİM VARDI"
En güzel derbilerin Türkiye'de olduğunu ifade eden Lucas Torreira, şunları kaydetti:
"Küçüklüğümden beri benim Boca forması giyme hayalim vardı. Onun dışında futbol dünyasında her şey mümkün. Benim oraya gitme isteğim gerçekleşebilir. Her gün daha da yaklaşıyorum ona. Çok basit bir şey olduğuna da inanmıyorum. Oraya belli yaşta gitmem gerekiyor ki orada da mücadele edebileyim. Şimdiye kadar yaşadığım derbiler arasında konuşmak gerekirse en çok hissettiğim Galatasaray'da yaşadığım derbi oldu. Sadece takımların büyüklüğü anlamında düşünmeyin. Maçın öncesinde taraftar tarafından yaşananlar çok farklı. Çok farklı bir ayrıcalık bu formayı giyebiliyor olmak, Türkiye'de bu kadar büyük takımda mücadele edebilmek..."
"Dünyanın birçok yerinde Galatasaray taraftarı var. Onlarla birlikte de bunları paylaşıyoruz. Bu kulüpte bulunmak, bu derbiyi oynayabiliyor olmak ve Fenerbahçe gibi büyük bir takımla mücadele edebiliyor olmak... Diğer ülkelerde oynadığım derbilerle kıyasladığımda en yüksek şiddetli hissettiğim, duygu yüklü olduğunu hissettiğim ve benim en hoşuma giden buradaki derbiler."
"KÖTÜ ANLARIMDA MAURO HER ZAMAN YANIMDA OLDU"
Mauro Icardi'ye her zaman destek vermeye devam edeceğini söyleyen Torreira, "Mauro'nun özel hayatıyla ilgili birçok şey söylenecektir. Ama günün sonunda o kendisi bu kararı verecektir ve konuyu yönetecektir. Ben arkadaşı olarak her zaman ona destek vermeye devam edeceğim. Benim için çok önemli bir insan. Bu iki sene içerisinde sadece şampiyonluklar kutlamadık. Bizim de kötü anlarımız oldu. kötü anlarımda Mauro her zaman yanımda oldu. Onun geçirdiği anlarda da her zaman bir yanında olacağız. Kulüpte bulunan herkes onu sarmalayacaktır. Onun keyif alması ve devam etmesi için eliminde gelen her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.