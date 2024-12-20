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Altay Bayındır kornerden gol yedi: 7 golün atıldığı maçta Manchester United kupadan elendi | ÖZET

Altay Bayındır kornerden gol yedi: 7 golün atıldığı maçta Manchester United kupadan elendi | ÖZET

10:0120/12/2024, Friday
G: 20/12/2024, Friday
Yeni Şafak
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İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham evinde Manchester United’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan 4-3’lük skorla ev sahibi Tottenham oldu. Eski Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır maçın 87. dakikasında kornerden gol yedi ve İngiltere’de manşetlere taşındı. Tottenham - Manchester United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalde Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geldi.


Karşılaşmadan 4-3'lük yenilgiyle mağlup ayrılan Kırmızı Şeytanlar'da eleştirilerin hedefi haline gelen isim ise Altay Bayındır oldu.


Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, geçtiğimiz gün oynanan Tottenham maçına ilk 11'de başladı.


Mücadelenin 87. dakikasında Heung-min Son'un köşe vuruşundan direkt kaleye vurduğu topa engel olamayan milli oyuncu, maçın hakemine itiraz etmişti.


Kaleye gelen topu kurtarmak için sıçradığı sırada eline vurulduğunu iddia eden Altay, bu itirazları sonucunda da sarı kart gördü.


Ancak maçın hakemi golü verirken 26 yaşındaki file bekçisinin Tottenham maçında gösterdiği performans İngiliz taraftarların eleştiri konusu oldu.


Öte yandan Son'un kornerden attığı golde Tottenham'lı futbolcunun Altay'a faul yaptığını savunan taraftarlar da sosyal medyada maçın hakemine tepkilerini dile getirdi.


İngiltere'de gündem olan bu gol, "Altay Bayındır'ın feci hatası" şeklinde manşetlere taşındı.


Bu sezon hepsi İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere Manchester United formasıyla 3 maça çıkan Altay Bayındır, sadece Barnsley maçında kalesini gole kapadı.


TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ


Tottenham - Manchester United maç özetini izlemek için TIKLAYIN.



#Tottenham
#Manchester United
#İngiltere Lig Kupası

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