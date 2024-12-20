İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham evinde Manchester United’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan 4-3’lük skorla ev sahibi Tottenham oldu. Eski Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır maçın 87. dakikasında kornerden gol yedi ve İngiltere’de manşetlere taşındı. Tottenham - Manchester United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /10 İngiltere Lig Kupası çeyrek finalde Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geldi.



2 /10 Karşılaşmadan 4-3'lük yenilgiyle mağlup ayrılan Kırmızı Şeytanlar'da eleştirilerin hedefi haline gelen isim ise Altay Bayındır oldu.



3 /10 Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, geçtiğimiz gün oynanan Tottenham maçına ilk 11'de başladı.



4 /10 Mücadelenin 87. dakikasında Heung-min Son'un köşe vuruşundan direkt kaleye vurduğu topa engel olamayan milli oyuncu, maçın hakemine itiraz etmişti.



5 /10 Kaleye gelen topu kurtarmak için sıçradığı sırada eline vurulduğunu iddia eden Altay, bu itirazları sonucunda da sarı kart gördü.



6 /10 Ancak maçın hakemi golü verirken 26 yaşındaki file bekçisinin Tottenham maçında gösterdiği performans İngiliz taraftarların eleştiri konusu oldu.



7 /10 Öte yandan Son'un kornerden attığı golde Tottenham'lı futbolcunun Altay'a faul yaptığını savunan taraftarlar da sosyal medyada maçın hakemine tepkilerini dile getirdi.



8 /10 İngiltere'de gündem olan bu gol, "Altay Bayındır'ın feci hatası" şeklinde manşetlere taşındı.



9 /10 Bu sezon hepsi İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere Manchester United formasıyla 3 maça çıkan Altay Bayındır, sadece Barnsley maçında kalesini gole kapadı.