Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 5. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Lige 3’te 3 ile başlayan Beşiktaş zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’i getiren Trabzonspor ise ilk galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Trendyol Süper Lig 5. hafta fikstürü…
Süper Lig’de 5. hafta heyecanı milli aranın ardından başlayacak.
Lige bu hafta UEFA Uluslar ligi maçları dolayısıyla milli ara verildi.
Milli aranın ardından lig kaldığı yerden devam edecek.
Trabzonspor ve Beşiktaş 140. randevuya çıkacak.
İki takımın bu zamana kadar karşılaştığı maçlarda Trabzonspor’un 47 Beşiktaş’ın ise 56 galibiyeti bulunuyor.
36 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Ezeli rakiplerin son iki karşılaşmasında ise Beşiktaş 2-0 ve 3-2’lik skorlarla üstün geldi.
Siyah-beyazlılar ligde 9 puanla ve maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer ise 2 puanla 15. sırada yer alıyor.
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü oynanacak. Maç saati TFF tarafından henüz belirlenmedi.