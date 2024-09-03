Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 5. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Lige 3’te 3 ile başlayan Beşiktaş zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’i getiren Trabzonspor ise ilk galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Trendyol Süper Lig 5. hafta fikstürü…

1 / 10 Süper Lig’de 5. hafta heyecanı milli aranın ardından başlayacak.



2 / 10 Lige bu hafta UEFA Uluslar ligi maçları dolayısıyla milli ara verildi.

3 / 10 Milli aranın ardından lig kaldığı yerden devam edecek.





4 / 10 Trabzonspor ve Beşiktaş 140. randevuya çıkacak.

5 / 10 İki takımın bu zamana kadar karşılaştığı maçlarda Trabzonspor’un 47 Beşiktaş’ın ise 56 galibiyeti bulunuyor.



6 / 10 36 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



7 / 10 Ezeli rakiplerin son iki karşılaşmasında ise Beşiktaş 2-0 ve 3-2’lik skorlarla üstün geldi.



8 / 10 Siyah-beyazlılar ligde 9 puanla ve maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.



9 / 10 Bordo-mavililer ise 2 puanla 15. sırada yer alıyor.