Trabzonspor U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde deplasmanda Avusturya temsilcisi Salzburg U19’a konuk olacak. Trabzonspor, çeyrek finalde Inter U19’u 1-0 yenerek yarı finale yükselmiş ve 40.368 taraftarla seyirci rekoru kırmıştı. Salzburg U19 ise son 16 turunda Olympiakos'u eleyerek yarı finale yükseldi. Peki, Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi ve şimdi Salzburg U19 ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, çeyrek finalde Inter U19’u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Galibiyet golü 77. dakikada Ekrem Terzi’den gelmişti.
Salzburg U19 ise son 16 turunda Olympiakos'u eleyerek gücünü kanıtladı ve turnuvada evinde oynadığı son üç maçı kazandı.
Bordo-mavililer finale ulaşma yolunda kritik bir sınava çıkacak.
Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı 25 Nisan Cuma günü saat 15.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.