Trabzonspor U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde deplasmanda Avusturya temsilcisi Salzburg U19’a konuk olacak. Trabzonspor, çeyrek finalde Inter U19’u 1-0 yenerek yarı finale yükselmiş ve 40.368 taraftarla seyirci rekoru kırmıştı. Salzburg U19 ise son 16 turunda Olympiakos'u eleyerek yarı finale yükseldi. Peki, Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /5 Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi ve şimdi Salzburg U19 ile karşı karşıya gelecek.

2 /5 Trabzonspor, çeyrek finalde Inter U19’u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Galibiyet golü 77. dakikada Ekrem Terzi’den gelmişti.



3 /5 Salzburg U19 ise son 16 turunda Olympiakos'u eleyerek gücünü kanıtladı ve turnuvada evinde oynadığı son üç maçı kazandı.



4 /5 Bordo-mavililer finale ulaşma yolunda kritik bir sınava çıkacak.