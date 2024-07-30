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Spor

Trabzonspor'da Onuachu yerine Weghorst sesleri

Ali Kemal Yazıcı
11:14 - 30/07/2024 mardi
Güncelleme: 11:20 - 30/07/2024 mardi
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Paul Onuachu'dan vazgeçti. Bordo mavili takım, daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un transferi için gaza bastı.

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Geçen sezon devre arasında kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu'yu bu sezon renklerine bağlamak için yoğun çaba gösteren bordo mavili yönetim bu transferden vazgeçti.

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Başkan Ertuğrul Doğanin satın almak veya yeniden kiralamak için yaptığı teklife daha önce "kiralık olmaz" cevabı veren Southampton kulübü, son kez yapılan toplantıda Doğan’ın 7 milyon Euro teklifine karşın 10 Milyon Euro bonservis ücretinde diretince bu transfer sonlandırılamadı.

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Onuachu transferini rafa kaldıran Trabzonspor, dün itibarıyla daha önce listesinde yer alan oyunculara yönlendi.

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Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda menajeriyle ön görüşme yapılan Hollandalı golcü Wout Weghorst'u gündemine aldı.

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Burnley kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı ve bu transferin hafta sonuna kadar sonuçlandırılmasına çalışılacak.

#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Wout Weghorst
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