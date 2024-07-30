Trabzonspor'da Onuachu yerine Weghorst sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Paul Onuachu'dan vazgeçti. Bordo mavili takım, daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un transferi için gaza bastı.
Geçen sezon devre arasında kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu'yu bu sezon renklerine bağlamak için yoğun çaba gösteren bordo mavili yönetim bu transferden vazgeçti.
Başkan Ertuğrul Doğanin satın almak veya yeniden kiralamak için yaptığı teklife daha önce "kiralık olmaz" cevabı veren Southampton kulübü, son kez yapılan toplantıda Doğan’ın 7 milyon Euro teklifine karşın 10 Milyon Euro bonservis ücretinde diretince bu transfer sonlandırılamadı.
Onuachu transferini rafa kaldıran Trabzonspor, dün itibarıyla daha önce listesinde yer alan oyunculara yönlendi.
Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda menajeriyle ön görüşme yapılan Hollandalı golcü Wout Weghorst'u gündemine aldı.
Burnley kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı ve bu transferin hafta sonuna kadar sonuçlandırılmasına çalışılacak.