Trabzonspor'da Onuachu yerine Weghorst sesleri

Başkan Ertuğrul Doğanin satın almak veya yeniden kiralamak için yaptığı teklife daha önce "kiralık olmaz" cevabı veren Southampton kulübü, son kez yapılan toplantıda Doğan’ın 7 milyon Euro teklifine karşın 10 Milyon Euro bonservis ücretinde diretince bu transfer sonlandırılamadı.