Transferde domino etkisi: Galatasaray’ın yüzünden Fenerbahçe’nin yıldızını alacaklar!

Galatasaray, Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi'yi 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bu transferde avantaj sağlamak için Victor Nelsson'u takasta kullanabileceği konuşuluyor. Bologna ise Lucumi'nin olası ayrılığı durumunda Fenerbahçe'nin genç yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar.

1 /7 Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Bologna’nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi’yi transfer listesinin ilk sırasına aldı.



2 /7 Sarı-kırmızılılar oyuncuyla anlaşma sağlamasına rağmen, Bologna'nın 15 milyon euroluk teklifi geri çevirmesi süreci uzattı.



3 /7 Galatasaray’ın 27 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.



4 /7 Transferin gerçekleşmesi halinde Bologna, bu parayı Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek’i kadrosuna katmak için kullanmayı planlıyor.



5 /7 Futbol Direktörü Devin Özek, Bologna'nın 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek için yaptığı 9 milyon Euro'luk resmi teklifi geri çevirdi.



6 /7 15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir beklenti olduğu Bologna'ya net şekilde iletildi.

