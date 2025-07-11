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Transferde domino etkisi: Galatasaray’ın yüzünden Fenerbahçe’nin yıldızını alacaklar!

Transferde domino etkisi: Galatasaray’ın yüzünden Fenerbahçe’nin yıldızını alacaklar!

Orhan Emre Genç
10:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray, Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi'yi 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bu transferde avantaj sağlamak için Victor Nelsson'u takasta kullanabileceği konuşuluyor. Bologna ise Lucumi'nin olası ayrılığı durumunda Fenerbahçe'nin genç yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar.

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Bologna’nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi’yi transfer listesinin ilk sırasına aldı.


Sarı-kırmızılılar oyuncuyla anlaşma sağlamasına rağmen, Bologna'nın 15 milyon euroluk teklifi geri çevirmesi süreci uzattı.


Galatasaray’ın 27 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.


Transferin gerçekleşmesi halinde Bologna, bu parayı Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek’i kadrosuna katmak için kullanmayı planlıyor.


Futbol Direktörü Devin Özek, Bologna'nın 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek için yaptığı 9 milyon Euro'luk resmi teklifi geri çevirdi.


15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir beklenti olduğu Bologna'ya net şekilde iletildi.


Galatasaray’ın Jhon Lucumi transferini gerçekleştirmesi halinde Bologna Yusuf Akçiçek transferini bitirmek için 15 milyon euroyu gözden çıkaracak. 

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