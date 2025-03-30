Tugay Kerimoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! "Bir tek onu tebrik ediyorum"

Galatasaray, Süper Lig'de konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapattı. Derbi mücadelesini değerlendiren sarı-kırmızılıların efsane ismi Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'dan bir tek o yıldızı tebrik etti.
Tugay Kerimoğlu, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi TRT Spor'da yorumladı.
Galatasaray'da sadece Eren Elmalı'yı tebrik eden Tugay Kerimoğlu, "Beşiktaş'ı tebrik ederek, Galatasaray'a da geçmiş olsun diyerek başlayayım. Eren Elmalı geldiği günden beri yüzde 100'ünü veren bir karakter. Kolay değildir Trabzonspor'dan gelip Galatasaray'da bir anda kendini ifade etmek. Oyun içindeki vazgeçmeme duygusu, hırsı, mücadelesi, rakibe alan ve zaman tanımaması... Bu işlerde çok fazla ortaya çıkan bir Eren Elmalı var. Bir tek onu tebrik ediyorum" dedi.
Galatasaray'ın derbide oynadığı oyunun hiçbir bölümünü anlamadığını aktaran Kerimoğlu, "Osimhen'le buluşturmak istiyorsunuz, uzun top ve destek yok. Topun sizde kalması lazım. Bunu yönlendirecek olan Torreira ve Sara ama bugün Sara'nın oyunda etkinliği yok. İlk yarıda en göze çarpan şey Torreira'nın attığı gol" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da birçok futbolcunun yokları oynadığını belirten ünlü yorumcu, "Hadi Frankowski kırmızı kart gördü. Morata yok, Yunus Akgün yok, Sara yok, Abdülkerim Bardakcı yok. Bu kadar performans olarak alt seviyede olursanız hele Beşiktaş deplasmanına gidiyorsanız... Bugün Beşiktaş'ın ön 4'lüsündeki isimler baskıyı o kadar doğru yaptı ki... Bu oyunları kıramadığınız zaman kalenizde devamlı problem yaşarsınız. Sonra dönüşen oyun ne? Uzun oynamak. Osimhen'i beslemek uzun oynamaksa orta saha ve kenar oyuncularının da desteğiyle bu oyunu kurtarabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Rafa Silva ve Gedson'a ayrı parantez açan Tugay Kerimoğlu, "Bana göre bugün iki isim Beşiktaş'a derbi galibiyeti getirdi; biri Rafa Silva diğeri Gedson Fernandes. Tebrik ederim. Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte oyununu değiştirmesi lazım" dedi.
Galatasaray'ın oyununun Mertens'e ihtiyacı olduğunu dile getiren Kerimoğlu, "Soru 1; Bugün Morata ile başlamak doğru muydu? Mertens'le başlaman gereken bir oyunun içerisinde topun sende kalma ihtimali var. Yok, olmadı bugün. Torreira, Sara diyorsun bağlantın Morata ile olmuyor. Mertens dediğin zaman olma ihtimali var çünkü sadece bu ikiliyi oynatmakla kalmıyor kenar oyuncularının da oyuna katılmasını sağlıyor. Osimhen'le ilişkisini zaten biliyoruz Napoli'den. Denemenin ve zorlamanın çok bir anlamı yok" diyerek sözlerini noktaladı.