Tugay Kerimoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! "Bir tek onu tebrik ediyorum"

Galatasaray'da sadece Eren Elmalı'yı tebrik eden Tugay Kerimoğlu, "Beşiktaş'ı tebrik ederek, Galatasaray'a da geçmiş olsun diyerek başlayayım. Eren Elmalı geldiği günden beri yüzde 100'ünü veren bir karakter. Kolay değildir Trabzonspor'dan gelip Galatasaray'da bir anda kendini ifade etmek. Oyun içindeki vazgeçmeme duygusu, hırsı, mücadelesi, rakibe alan ve zaman tanımaması... Bu işlerde çok fazla ortaya çıkan bir Eren Elmalı var. Bir tek onu tebrik ediyorum" dedi.