TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a konuk oluyor. Karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Konyaspor'da Slowik ve Damjanovic'in sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Enis Destan, Draguş ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Savic ve Mustafa Eskihallaç'ın durumu maç saatinde belli olacak. Peki, Trabzonspor’da eksik var mı, ilk 11’de kimler var? İşte Konyaspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /8 Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.



2 /8 Ligde Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep FK'yi sahasında 3-2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etmek istiyor.



3 /8 Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.



4 /8 İki takım 48. randevuda Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.



5 /8 Konya'da en çok beraberlik İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalar en fazla beraberlikle sonuçlandı. Konya'da oynanan 23 karşılaşmanın 10'un da taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken Trabzonspor 8, TÜMOSAN Konyaspor ise 5 kez galip geldi. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı bu maçlarda 28 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.



6 /8 Son 3 maçı Trabzonspor kazandı İki takım arasında ligde oynanan son 3 karşılaşmayı Trabzonspor, kazandı. Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda sahasında 2-1 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sezon da ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan bordo-mavililer sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.



7 /8 TRABZONSPOR’DA KİMLER EKSİK? Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Enis Destan, Draguş ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Savic ve Mustafa Eskihallaç'ın durumu maç saatinde belli olacak.

