UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi için geri sayım başladı. Bu sene Avrupa Ligi’nde Süper Lig’den 2 takım, Konferans Ligi’nde 1 takım mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda elenen Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne direk katılacak. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam oynanacak maçlarda galibiyet alması haline Avrupa Ligi’nde boy gösterecek. Başakşehir ise Konferans Ligi’nde Play-Off turunda rakibini eleyerek direk gruplara kalmaya hak kazandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta ve nereden yayınlanacak? İşte detaylar.

1 / 13 Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.



2 / 13 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra play-off turunu geçmesi halinde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, RAMS Başakşehir ve play-off'larda tur atlaması durumunda Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.



3 / 13 İlk maçta İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, rakibine elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.



4 / 13 İlk maçta İsviçre temsilcisi St. Gallen ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor ise elendiği takdirde Avrupa defterini kapatacak.

5 / 13 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.



6 / 13 Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak.



7 / 13 Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.



8 / 13 İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.



9 / 13 İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.



10 / 13 Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak.



11 / 13 Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.



12 / 13 UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları ne zaman çekilecek, saat kaçta ve nereden yayınlanacak?

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası 30 Ağustos Cuma TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

