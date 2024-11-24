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Ümit Karan'dan çarpıcı En-Nesyri iddiası!

Ümit Karan'dan çarpıcı En-Nesyri iddiası!

12:5024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 6-2 yendi. Mücadeleyi değerlendiren Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti.

Karşılaşmayı TV100 ekranlarında değerlendiren Ümit Karan, sarı-lacivertlilerde santrfor sıkıntısı olduğunu belirtti.

Karan, Youssef En-Nesyri ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Ümit Karan'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı devam ediyor. En-Nesyri bence şampiyonluk yarışında sezonu bitiremez."

"Devre arası oraya takviye yapar mı bilemem. Talisca konuşuluyor, önemli bir isim."

"Dzeko ve En-Nesyri ikilisiyle sezonu biraz zor götürür gibi duruyor."

#Fenerbahçe
#Ümit Karan
#Youssef En Neysri

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