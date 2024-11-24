Ümit Karan'dan çarpıcı En-Nesyri iddiası!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 6-2 yendi. Mücadeleyi değerlendiren Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti.
Karşılaşmayı TV100 ekranlarında değerlendiren Ümit Karan, sarı-lacivertlilerde santrfor sıkıntısı olduğunu belirtti.
Karan, Youssef En-Nesyri ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Ümit Karan'ın açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı devam ediyor. En-Nesyri bence şampiyonluk yarışında sezonu bitiremez."
"Devre arası oraya takviye yapar mı bilemem. Talisca konuşuluyor, önemli bir isim."
"Dzeko ve En-Nesyri ikilisiyle sezonu biraz zor götürür gibi duruyor."