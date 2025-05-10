Ümit Özat tartışmalı pozisyonu yorumladı: Bu ne rezilliktir?

Yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Trabzonspor-Galatasaray maçında yaşanan tartışmalı pozisyonu değerlendirdi. Bordo-mavililerin penaltı beklediği pozisyonda ofsayt kararı çıkmasına tepki gösteren Özat, maçta yaşananları 'rezillik' olarak nitelendirdi.
Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren derbide tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Trabzonspor'da Mendy, ilk yarının son dakikasında yaşanan pozisyonda savunma arkasına koşan takım arkadaşı Visca'ya uzun bir top attı.
Galatasaray kalecisi Fernando Mulsera, Visca'yı düşürdü. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, frikik vererek Uruguaylı eldivene sarı kartını gösterdi.
Trabzonsporlu futbolcular, pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğu yönünde itirazlarda bulunurken, hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara geldi.
Önce Fernando Muslera'nın müdahalesini izleyen Karaoğlan, sonrasında ise ofsayt incelemesi yaptı. İzledikten sonra sahaya dönen Karaoğlan, faulü iptal ederek pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, ilk yarıya damga vuran bu pozisyonu değerlendirdi. Orta hakemin ofsayt için VAR'a gittiğini ilk kez gördüğünü ifade eden Özat, "Şurada bile hakem konuşturmayı beceriyorlar. VAR'daki bunu penaltı, kırmızı kart, içeride mi dışarıda mı diye çağırıp ofsaytmış diyorsa, o daha büyük hata. Bu nasıl bir rezilliktir?" dedi.