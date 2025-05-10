Ümit Özat tartışmalı pozisyonu yorumladı: Bu ne rezilliktir?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, ilk yarıya damga vuran bu pozisyonu değerlendirdi. Orta hakemin ofsayt için VAR'a gittiğini ilk kez gördüğünü ifade eden Özat, "Şurada bile hakem konuşturmayı beceriyorlar. VAR'daki bunu penaltı, kırmızı kart, içeride mi dışarıda mı diye çağırıp ofsaytmış diyorsa, o daha büyük hata. Bu nasıl bir rezilliktir?" dedi.