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Spor

Umut Nayir'e sürpriz talip

13:01 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 13:02 - 11/06/2024 Salı
DHA

Süper Lig'in yeni ekibi, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan 30 yaşındaki golcü futbolcu Umut Nayir'i istiyor.

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atıp devre arasında ise Pendikspor'a kiralanan oyuncu için Göztepe resmen devreye girdi.

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Göztepe'de 2016-17 sezonunda forma giyip play-off şampiyonluğu yaşayan Umut'un da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. 

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Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut gol sevinci yaşayamadı. 

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Pendikspor'da ise 18 müsabaka oynayan 30 yaşındaki santrfor, 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı. 

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Öte yandan Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu isteyen Trabzonspor'un transferin gerçekleşmesi halinde Göztepe'ye 2 futbolcu vermeyi teklif ettiği öğrenildi.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Göztepe
#Umut Nayir
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