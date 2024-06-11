Umut Nayir'e sürpriz talip

Süper Lig'in yeni ekibi, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan 30 yaşındaki golcü futbolcu Umut Nayir'i istiyor.
Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atıp devre arasında ise Pendikspor'a kiralanan oyuncu için Göztepe resmen devreye girdi.
Göztepe'de 2016-17 sezonunda forma giyip play-off şampiyonluğu yaşayan Umut'un da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut gol sevinci yaşayamadı.
Pendikspor'da ise 18 müsabaka oynayan 30 yaşındaki santrfor, 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı.
Öte yandan Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu isteyen Trabzonspor'un transferin gerçekleşmesi halinde Göztepe'ye 2 futbolcu vermeyi teklif ettiği öğrenildi.