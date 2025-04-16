Ünlü teknik adam gözyaşları içerisinde anlattı: Boupendza oğlum gibiydi

Romanya basınına konuşan Sumudica, gözyaşları içerisinde şu ifadeleri kullandı:





"Buna inanmadım, doğrulanmasını bekliyordum. Yeni bir şey ortaya çıktı mı? Daha fazla bilgiye sahip değilim. Şok oldum. O benim çocuğum gibiydi. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğdu. Benim için çok büyük bir darbe. Aaron gerçekten istediğim bir oyuncuydu. Kelimeler kifayetsiz. Gerçekten başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum...Kulüpten biri bana menajeriyle konuştuğunu söyledi. Bir sonraki maçta onun için bir şeyler hazırlayacağız, bilmiyorum. Gerçekten daha fazla konuşamam, lütfen beni anlayın."