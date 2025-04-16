Ünlü teknik adam gözyaşları içerisinde anlattı: Boupendza oğlum gibiydi

Çin Süper Lig ekiplerinden Zhejiang FC’de forma giyen Aaron Boupendza, hayatını kaybetti. Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica, eski öğrencisi olan Gabonlu futbolcunun vefatı sonrası yaşadığı şoku gözyaşları içerisinde anlattı.
Bir dönem Türkiye’de Hatayspor forması giyen ve gösterdiği performansla ismi büyük kulüplerle anılan Aaron Boupendza için ilk olarak Romanya basınından hayatını kaybettiğine dair haberler yayıldı. 28 yaşındaki Gabonlu futbolcunun bir binanın 11’inci katından düşerek öldüğü bildirildi.
Daha sonra futbol dünyasından önemli isimler de bu acı haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın oğlu yaptığı Boupendza paylaşımıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Marius Sumudica da Rapid Bükreş'ten öğrencisi olan Gabonlu golcünün hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Romanya basınına konuşan Sumudica, gözyaşları içerisinde şu ifadeleri kullandı:
"Buna inanmadım, doğrulanmasını bekliyordum. Yeni bir şey ortaya çıktı mı? Daha fazla bilgiye sahip değilim. Şok oldum. O benim çocuğum gibiydi. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğdu. Benim için çok büyük bir darbe. Aaron gerçekten istediğim bir oyuncuydu. Kelimeler kifayetsiz. Gerçekten başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum...Kulüpten biri bana menajeriyle konuştuğunu söyledi. Bir sonraki maçta onun için bir şeyler hazırlayacağız, bilmiyorum. Gerçekten daha fazla konuşamam, lütfen beni anlayın."