Ünlü yorumcudan dikkat çeken tahmin: Fenerbahçe 1 puanla şampiyon olacak

YouTube'daki Legend Futbol kanalında değerlendirme yapan Özipek, "Herkesin puan hesabı var, benim puan hesabım şaştı. 89-88 veya 90-89 diyeyim, bir puan farkla Fenerbahçe şampiyon olacak gibi bir his var aklımda, kalbimde" diye konuştu.