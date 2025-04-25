Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ünlü yorumcudan dikkat çeken tahmin: Fenerbahçe 1 puanla şampiyon olacak

Ünlü yorumcudan dikkat çeken tahmin: Fenerbahçe 1 puanla şampiyon olacak

11:5225/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Bu durum, sarı-lacivertli camiada büyük karamsarlığa neden olurken, ünlü yorumcudan dikkati çeken bir şampiyonluk tahmini geldi.

Fenerbahçe, ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Kayserispor beraberliğin ardından sarı-lacivertli camiada 'şampiyonluk şansı bitti" yorumları yapılırken, ünlü yorumcudan dikkati çeken bir tahmin geldi.


Aygün Özipek, aradaki puan farkının kapanabileceğini belirtirken, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını söyledi. 

YouTube'daki Legend Futbol kanalında değerlendirme yapan Özipek, "Herkesin puan hesabı var, benim puan hesabım şaştı. 89-88 veya 90-89 diyeyim, bir puan farkla Fenerbahçe şampiyon olacak gibi bir his var aklımda, kalbimde" diye konuştu.

Sarı-lacivertli camiaya seslenen Aygün Özipek, "Ben nasıl son ana kadar bu inanç içerisindeysem, Fenerbahçe taraftarı da camia da bu inanç içerisinde olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Aygün Özipek'in şampiyonluk tahmini sosyal medyada gündem oldu.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Aygün Özipek
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri