Ünlü yorumcudan dikkat çeken tahmin: Fenerbahçe 1 puanla şampiyon olacak

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Bu durum, sarı-lacivertli camiada büyük karamsarlığa neden olurken, ünlü yorumcudan dikkati çeken bir şampiyonluk tahmini geldi.
Fenerbahçe, ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.
Kayserispor beraberliğin ardından sarı-lacivertli camiada 'şampiyonluk şansı bitti" yorumları yapılırken, ünlü yorumcudan dikkati çeken bir tahmin geldi.
Aygün Özipek, aradaki puan farkının kapanabileceğini belirtirken, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını söyledi.
YouTube'daki Legend Futbol kanalında değerlendirme yapan Özipek, "Herkesin puan hesabı var, benim puan hesabım şaştı. 89-88 veya 90-89 diyeyim, bir puan farkla Fenerbahçe şampiyon olacak gibi bir his var aklımda, kalbimde" diye konuştu.
Sarı-lacivertli camiaya seslenen Aygün Özipek, "Ben nasıl son ana kadar bu inanç içerisindeysem, Fenerbahçe taraftarı da camia da bu inanç içerisinde olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Aygün Özipek'in şampiyonluk tahmini sosyal medyada gündem oldu.