Volkan Demirel açıkladı: Fenerbahçe'ye gelirse yılın transferi olur

'Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transfer olur'

"Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye gelirse çok başarılı bir transfer olur. Uğurcan'ın kaleci meziyetleri çok fazla. Hem yaş hem konum itibariyle Uğurcan Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transfer olur."