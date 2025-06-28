Volkan Demirel açıkladı: Fenerbahçe'ye gelirse yılın transferi olur

Fenerbahçe eski futbolcusu ve teknik direktör Volkan Demirel katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Transferin gözde ismi hakkında konuşan Demirel, "Gelirse yılın transferi olur" dedi.
Fenerbahçe eski futbolcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, katıldığı bir Youtube programında iddialı açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin kadro planlamasına dair önemli mesajlar veren Demirel, yıldız ismin transferi hakkında konuştu.
Transferin gözde ismi Uğurcan Çakır hakkında konuşan Volkan Demirel, "Gelirse yılın transferi olur" dedi.
'Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transfer olur'
"Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye gelirse çok başarılı bir transfer olur. Uğurcan'ın kaleci meziyetleri çok fazla. Hem yaş hem konum itibariyle Uğurcan Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transfer olur."
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kaptan Uğurcan Çakır'ın ayrılığına izin vermeyeceklerini duyurdu. Bir televizyon kanalına konuşan Doğan, "Açık açık söylüyorum 20 milyon euroda verseler Fenerbahçe'ye Uğurcan'ı satmayacağım. Trabzonspor kaptanını kimse ağızına sakız yapmasın. Sürekli yalan konuşan birkaç kişi var. Böyle devam ederse orantısız güç kullanmak zorunda kalacağız.” dedi.