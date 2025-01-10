Volkan Demirel Fenerbahçe'nin 'şanslı' futbolcusunu transfer ediyor: Teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bodrumspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'nin 'uğurlu' futbolcusunu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüpte gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Bodrumspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için harekete geçtiği öğrenildi.
Hatta bu oyuncu hem takım tarafından hem de taraftarlar tarafından 'şanslı' olarak yorumlanıyor.
Bodrumspor'un, Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Daha önce gelen teklifleri reddeden Tosun'un, henüz Bodrumspor için bir karar vermediği ama sıcak baktığı ifade edildi.
Hem takım içerisinde hem de taraftarlar tarafından Cenk Tosun'un uğurlu görülmesinin neden ise; Jose Mourinho'nun, Cenk Tosun'u ısınmak için kenara yolladığında sarı lacivertli takımın gol atıyor olması.
Hatta bu konuyla ilgili Cenk Tosun da, "Mourinho, ne zaman beni ısınmaya gönderse, gol atıyoruz. Bu maçta da aynısını yaptı, gol geldi" ifadelerini kullanmıştı.
Sarı lacivertli takımdan Mert Hakan Yandaş da, "Cenk ne zaman ısınmaya gitse gol atıyoruz" demişti.