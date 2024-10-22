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Volkan Demirel'den Galatasaraylı yıldız için iddialı sözler

Volkan Demirel'den Galatasaraylı yıldız için iddialı sözler

10:4522/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
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Teknik direktör Volkan Demirel, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Demirel, başarılı oyuncunun böyle devam etmesi halinde Avrupa'ya transfer olacağını iddia etti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Volkan Demirel, TV100'de Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Genç teknik adam, sarı-kırmızılıların milli futbolcusunun performansını övdü.

Galatasaray'ın bu sezon çıkış yapan futbolcusunun Yunus Akgün olduğunu belirten Volkan Demirel, "Çok istekli ve arzulu. Hızı, sürati ve çalım becerisi çok iyi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Volkan Demirel, Yunus Akgün'ün böyle devam etmesi halinde Avrupa'ya transfer olacağını iddia etti.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iki takım için de önemine değinen Demirel, "Derbi iki takımın da Süper Lig'de nereye evrileceğini bizlere gösterecek" dedi.

Galatasaray'ın geçiş sorunu olduğunu dile getiren genç teknik adam, sarı-kırmızılıların derbide buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Derbide Galatasaray'ın topa sahip olan taraf olacağını öne süren Volkan Demirel, Beşiktaş'ın ise geçiş oyunu deneyeceğini savundu.

Öte yandan Volkan Demirel, sakatlığı bulunan ve bir süre takımdan ayrı kalacak olan Jakobs'un yerine Elias Jelert'in değil Berkan Kutlu'nun şans bulacağını iddia etti.

#Volkan Demirel
#Galatasaray
#Yunus Akgün

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