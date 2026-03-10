Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool maçına flaş tahmin: Tam 10 bin kez simüle edildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Liverpool’u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde yapay zeka, tahminlerini açıkladı. Galatasaray-Liverpool maçıyla ilgili 10 bin simülasyon yapıldı.

1 /5 Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında Juventus’u konuk edecek.

2 /5 Zorlu eşleşme öncesinde iki takımın tur şansı da merak konusu olurken, yapay zekadan ilginç bir tahmin geldi.

3 /5 Mynet’te yer alan habere göre; Opta tarafından hazırlanan raporda eşleşmeler 10 bin kez simüle edildi.

4 /5 Bu çalışmaya göre Galatasaray’ın Liverpool’u eleyerek çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 21 olarak hesaplandı.