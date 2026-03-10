Yeni Şafak
Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool maçına flaş tahmin: Tam 10 bin kez simüle edildi

10/03/2026, Salı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Liverpool’u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde yapay zeka, tahminlerini açıkladı. Galatasaray-Liverpool maçıyla ilgili 10 bin simülasyon yapıldı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında Juventus’u konuk edecek.

Zorlu eşleşme öncesinde iki takımın tur şansı da merak konusu olurken, yapay zekadan ilginç bir tahmin geldi.

Mynet’te yer alan habere göre; Opta tarafından hazırlanan raporda eşleşmeler 10 bin kez simüle edildi.

Bu çalışmaya göre Galatasaray’ın Liverpool’u eleyerek çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 21 olarak hesaplandı.

Simülasyon sonuçlarına göre sarı-kırmızılıların çeyrek finali geçme ihtimali yüzde 4.5, yarı finale yükselme şansı yüzde 1.5 ve turnuvayı şampiyon tamamlaması ihtimali ise yüzde 0.4 olarak gösterildi.

