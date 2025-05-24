Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor: Eşyalarını topladı

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Süper Lig'de pazartesi günü Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sports Digitale'nin haberine göre Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için Filip Kostic'i geri çağırdı.
Sırp yıldızın sarı-lacivertli kulüpteki döneminin sona ermek üzere olduğu bildirildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in İstanbul'daki evini boşalttığı aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, teknik heyetin kararı sonrasında Sırp oyuncunun bonservisini almamaya karar verdi.
İtalyan medyası da Filip Kostic'in Juventus'a geri döneceğini duyurdu.