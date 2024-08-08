Yu Ting Lin'den öldürmeye teşebbüs: Milli sporcuya yaptığı kural dışı hareket tartışılıyor

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı final müsabakasında cinsiyet testlerini geçemediği için tartışma konusu olan Tayvanlı Yu Ting Lin ile karşılaştı. Lin'in, milli sporcumuza yaptığı kural dışı harekete herhangi bir ceza gelmemesi dikkat çekti.
Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kg yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin ile karşılaştı.
Tayvanlı boksör, milli sporcumuzu mağlup ederek finale yükseldi.
Müsabaka esnasında Yu Ting Lin'in sportmenlik dışı tavırları dikkat çekti.
Milli sporcumuzun arkasını döndüğü esnada ensesine yumruklar atan Lin'e sosyal medyada büyük tepki var.
Boksta; sporcunun felç kalmasına hatta ölmesine bile sebebiyet verebileceği için enseye vurmak yasak olmasına rağmen Tayvanlı boksörün bu hareketine herhangi bir ceza verilmedi.
Müsabaka hakemi, Yu Ting Lin'i uyarmakla yetindi.
Öte yandan Tayvanlı Lin'in cinsiyet testlerini geçemediği de biliniyor.
Uluslararası Boks Birliği (IBA), geçen yılki dünya şampiyonalarında biyolojik olarak erkek çıktığı için diskalifiye edilmişti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise bu testlerin güvenilir olmadığını iddia ederek hem Cezayirli boksör Imane Khelif ve Tayvanlı Yu Ting Lin'in Paris'te kadınlar kategorisinde yarışmasına izin vermişti.