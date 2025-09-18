Yeni Şafak
Yunus Akgün Frankfurt'a golünü attı: Sevincindeki gönderme olay oldu

22:3018/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Takımını 1-0 öne geçiren Yunus Akgün, attığı gol sonrası sevinciyle göndermede bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ün 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Attığı gol sonrası yeşil zemine uzanarak poz veren Akgün, sevinciyle Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yaptı.

Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla paylaştığı küçüklük fotoğrafındaki pozun aynısını attığı gol sonrası yaptı.

#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Eintracht Frankfurt
#Kerem Aktürkoğlu
