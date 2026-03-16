Yunus Akgün karşısında en zorlandığı futbolcuyu açıkladı: Kene gibi yapışıyor

"Çok büyük işlere imza atacağımıza inanıyorum"





Yunus Akgün, “Dünya Kupası'na katılamazsak bu jenerasyona gerçekten çok yazık olur yorumları var. Bu yorumlarla ilgili düşüncen ne?” sorusunu, “Kesinlikle. Gerçekten çok genç bir ekibiz ama çok büyük takımlarda oynayan oyuncular var. Genç olmasına rağmen tecrübeli oyuncular. Kesinlikle yazık olur ama ben bu tarafı hiç düşünmüyorum. Çünkü Allah’ın izniyle kesinlikle gideceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir kadroyuz, çok güzel bir aileyiz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Öyle bir şey olsa çok büyük hayal kırıklığına uğrarım. Çünkü bu milli takım çok iyi şeyleri hak ediyor. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda gösterdik. Dünya Kupası'na da gidersek çok büyük işlere imza atacağımıza inanıyorum. İnşallah katılmak bize nasip olur. Bu milli takım Dünya Kupası’nda olmayı yüzde yüz hak ediyor." yorumunu yaptı.

Vincenzo Montella, milli takımın başına geçtikten sonra çok güzel bir ortam oluştuğunun altını çizen Yunus, "Daha önce de güzel bir ortam vardı ama bizim daha fazla birbirimize bağlanmamızı sağladı. Montella Hoca her oyuncuyla çok güzel iletişim kurdu. Oyunculara özgüven aşıladı. Güzel aktiviteler yapmaya başladık. Herkes söylüyor, çok güzel bir ortamımız var, herkes çok keyif alıyor, herkes kampa gelmek için can atıyor. Bu da bizi başarıya götürüyor, sahaya yansıyor. Sahadaki mücadele gücümüz çok yüksek. Ortamımızdan dolayı bu başarıyı elde ediyoruz, inşallah bu ortamımız hiçbir zaman bozulmaz. Çok güzel gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz, takım ruhumuz, teknik kalitemiz, yeteneğimiz, mücadele gücümüz…" değerlendirmesinde bulundu.





Milli futbolcu, "Dünya kupalarında unutamadığın maçlar hangileri?" sorusuna, "Bizim son katıldığımız Dünya Kupası 2002'deydi ve 2 yaşındaydım, fazla hatırlamıyorum. EURO 2008'de unutamadığım bir maç var. EURO 2008’deki Çekya maçını milli maçlardan önce açıp izlediğimiz zamanlar da oluyor. Çok güzel bir maçtı. Ben her izlediğimde hala tüylerim diken diken oluyor. Spikerin Nihat Kahveci diye bağırışı… O maçı söyleyebilirim. Dünya Kupası olarak da izlediğim Arjantin-Fransa maçını söyleyebilirim" yanıtını verdi.











