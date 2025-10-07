Google'dan Türkiye'deki üniversitelilere yapay zekâ desteği: Gemini Pro 1 yıl boyunca bedava! Kimler başvurabilir, hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar

Google, Türkiye’deki üniversite öğrencilerine büyük bir fırsat sunuyor. Şirketin gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini Pro, artık 18 yaş ve üzeri öğrenciler için 1 yıl boyunca tamamen ücretsiz olacak. Bu özel kampanya sayesinde öğrenciler, metin yazma, kodlama, araştırma yapma, veri analizi ve görsel üretimi gibi birçok alanda Gemini Pro’nun gelişmiş özelliklerinden faydalanabilecek. Google Gemini Pro öğrenci kampanyası, eğitimde dijital dönüşümü hızlandırmayı ve yapay zekânın öğrenme süreçlerine entegre edilmesini amaçlıyor. Başvurular goo.gle/studentsoffer adresinden yapılabilecek ve kayıt oluşturan öğrenciler, platformu 9 Aralık 2025 tarihine kadar ücretsiz deneyimleme hakkına sahip olacak. Google’ın öğrencilere özel Gemini Pro desteği, hem teknolojik hem de ekonomik anlamda Türkiye’deki gençler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.