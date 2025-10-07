Google'dan Türkiye'deki üniversitelilere yapay zekâ desteği: Gemini Pro 1 yıl boyunca bedava! Kimler başvurabilir, hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar

Google, Türkiye’deki üniversite öğrencilerine özel kampanyasını duyurdu. 18 yaş ve üzeri öğrenciler, Gemini Pro yapay zekâ aracını 1 yıl boyunca ücretsiz kullanabilecek. Başvurular 9 Aralık 2025’e kadar sürecek. Peki ücretsiz Google Gemini başvuruları nereden yapılır, şartlar neler? İşte tüm bilgiler...
Google, Türkiye’deki üniversite öğrencilerine büyük bir fırsat sunuyor. Şirketin gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini Pro, artık 18 yaş ve üzeri öğrenciler için 1 yıl boyunca tamamen ücretsiz olacak. Bu özel kampanya sayesinde öğrenciler, metin yazma, kodlama, araştırma yapma, veri analizi ve görsel üretimi gibi birçok alanda Gemini Pro’nun gelişmiş özelliklerinden faydalanabilecek. Google Gemini Pro öğrenci kampanyası, eğitimde dijital dönüşümü hızlandırmayı ve yapay zekânın öğrenme süreçlerine entegre edilmesini amaçlıyor. Başvurular goo.gle/studentsoffer adresinden yapılabilecek ve kayıt oluşturan öğrenciler, platformu 9 Aralık 2025 tarihine kadar ücretsiz deneyimleme hakkına sahip olacak. Google’ın öğrencilere özel Gemini Pro desteği, hem teknolojik hem de ekonomik anlamda Türkiye’deki gençler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Eğitimde yapay zekâ desteği başlıyor
Google’ın öğrencilere sunduğu Gemini Pro ücretsiz planı, akademik projelerden araştırmalara, kodlamadan içerik üretimine kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.
Gemini Pro; metin yazma, veri analizi, kodlama, görsel üretimi ve ödev hazırlama gibi konularda öğrencilere akıllı çözümler sağlıyor. Bu sayede öğrenciler hem zamandan tasarruf ediyor hem de projelerinde daha yaratıcı sonuçlar elde edebiliyor.
Google, kampanyayla birlikte üniversite öğrencilerinin yapay zekâ teknolojilerini etkin ve etik biçimde kullanmasını teşvik etmeyi hedefliyor.
Kimler başvurabilir, şartlar neler?
Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye’de bir üniversitede öğrenci olmaları gerekiyor.
Başvuru yapmak için öğrencilerin sadece kendi Google hesaplarıyla giriş yaparak kayıt oluşturmaları yeterli.
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Gemini Pro hesabı otomatik olarak 1 yıllık ücretsiz erişim sağlıyor.
Son başvuru tarihi: 9 Aralık 2025
Gemini Pro nedir?
Gemini Pro, Google’ın en gelişmiş yapay zekâ modellerinden biri olarak biliniyor.
Sistemin sunduğu özellikler arasında:
Metin yazımı ve düzenleme,
Kodlama ve hata ayıklama,
Görsel oluşturma,
Veri analizi,
Akademik araştırma desteği,
Çok dilli içerik üretimi gibi araçlar yer alıyor.
Google, Gemini Pro’yu özellikle öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak bir dijital asistan olarak konumlandırıyor.
Eğitimde dijital dönüşümde yeni adım
Google, son yıllarda dünya genelinde öğrenciler için yapay zekâya erişimi artıran çeşitli projeler başlattı. Türkiye’deki bu yeni kampanya, şirketin “teknolojiyi herkes için erişilebilir kılma” vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu adım Türkiye’deki üniversite öğrencileri için hem ekonomik hem de teknolojik açıdan önemli bir fırsat oluşturuyor.
Eğitimde dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde, Gemini Pro’nun ücretsiz sunulması öğrenciler için geleceğe yatırım anlamına geliyor.