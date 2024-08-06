İnstagram'a gireyim derken bankadaki paranızdan olabilirsiniz: VPN uygulamaları tehlike saçıyor

Türkiye'de İnstagram'a erişim engeli getirildi ve kullanıcılar sosyal medya platformuna erişemiyor. Bazı kullanıcılar VPN gibi alternatif yöntemlerle platforma erişmeye çalışıyor. Engellemenin ne kadar süreceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. SCÜ Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, kısıtlanan İnstagram hesabına VPN uygulamaları aracılığıyla erişmenin birçok sorun meydana getirebileceğini belirterek çeşitli uyarılarda bulundu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, İnstagram'a erişim kısıtlamalarının ardından yaşanan gelişmeler ve VPN kullanımının potansiyel tehlikeleri hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Darıcı, Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından birçok kullanıcının VPN gibi yöntemlere başvurarak platforma erişmeye çalıştığını belirtti.
Bu durumun kısa vadede erişimi sağlasa da uzun vadede ciddi güvenlik riskleri taşıdığını vurguladı.
Bazı VPN uygulamalarının, sadece yasaklı sitelere erişimi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcının telefonundaki şifreleri çalıp, ekran görüntüleri alarak gizli bilgileri ele geçirebileceğini ifade etti.
"Ciddi anlamda sıkıntılar çıkartabilir"
Güvenilmeyen uygulamaların hesapları ele geçirebileceğini söyleye Darıcı, “ İnsanların kısıtlamanın ardından VPN yoluyla veya farklı yöntemler kullanarak Instagram'a erişmeye çalıştıkları görülüyor.
Bu ilk etapta erişimi bize sağlayabiliyor. Ancak farklı amaçlarla kullanılan yapılar telefonlarımıza yüklendiği zaman ilerleyen süreçte bizlere ciddi anlamda sıkıntılar da çıkartabilir.
Kimi VPN uygulamaları göründüğü kadar sadece yasaklı sitelere erişimi değil aynı zamanda arka planda çeşitli şifre ve kombinasyon işlemlerini veya telefonunuzdaki ekran görüntülerini dahi alıp gönderebilecek bir potansiyel de içerebiliyor. Yüklenen programların ne olduğuna bu anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü siz tek bir program yüklüyorum, tek bir işte amaçla yüklüyorum diye düşünüyorsunuz ama arka planda çalışan başka bir yapı da söz konusu olabiliyor. Instagram'a erişeyim derken hesaplarınızdan olmayın derim” dedi.
"Hesaplarınız boşaltılabilir"
Darıcı, Instagram'a erişmek için farklı alternatifler aramaya çalışmak kişileri hiç ummadığı bir durumun içerisinde sokabileceğini ifade ederek, “ VPN erişimi kolaylaştıran, erişimi sağlayan bir program gibi görünse dahi arka planda banka hesaplarını boşaltmaya başlayan veya sizin herhangi bir şekilde hem banka hesap hem de kredi kart bilgilerinize ulaşmaya çalışan, aslında hiç yapmadığınız işlemleri yapmanızı sağlayan bir arka plan uygulaması çalıştırabilir.
"Kendinizi hiç ummadığınız bir durumun içerisinde bulabilirsiniz"
Ayrıca sadece bunu kartlar, hesaplarımızdaki paralar olarak da görmemek gerekiyor. Aynı zamanda birçok farklı organizasyon, farklı amaçlar için de bunları kullanabiliyor. Bir terör organizasyonu dahi bunu kendi amaçları için kullanabilir. İsminizi farklı bir yerde bütün bilgilerinizi farklı bir yerde bir anda görebilirsiniz.
Instagram'a erişmek için farklı alternatifler aramaya çalışırken kendinizi hiç ummadığınız bir durumun içerisinde bulabilirsiniz.
Bu nedenle yüklenen programlarda nelere izin verdiğiniz o yüklenen programların gerçekten güvenilir olup olmadığı bu yüklenen programları ve uygulamayla ilgili diğer yapılan işlemleri yaparken aslında nelere de aynı zamanda tamam dediğinize dikkat etmeniz gerekiyor” diye konuştu.