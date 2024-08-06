İnstagram'a gireyim derken bankadaki paranızdan olabilirsiniz: VPN uygulamaları tehlike saçıyor

Kimi VPN uygulamaları göründüğü kadar sadece yasaklı sitelere erişimi değil aynı zamanda arka planda çeşitli şifre ve kombinasyon işlemlerini veya telefonunuzdaki ekran görüntülerini dahi alıp gönderebilecek bir potansiyel de içerebiliyor. Yüklenen programların ne olduğuna bu anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü siz tek bir program yüklüyorum, tek bir işte amaçla yüklüyorum diye düşünüyorsunuz ama arka planda çalışan başka bir yapı da söz konusu olabiliyor. Instagram'a erişeyim derken hesaplarınızdan olmayın derim” dedi.



