Apple, merakla beklenen iOS 18.3 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına sunacağı yenilikleri açıkladı. Gelecek hafta yayımlanması planlanan güncellemeyle birlikte, kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir dizi yeni özellik cihazlara eklenecek. Detaylarıyla iPhone modellerine gelecek olan bu güncellemeyle, hem performans artışı sağlanacak hem de bazı cihazlara özel geliştirmeler sunulacak. İşte iOS 18.3 ile iPhone sahiplerini bekleyen tüm yenilikler...
Apple, iPhone 15 Pro ve üstü modeller için iOS 18.1 ile Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini sunmaya başlamıştı. Ancak bu özellikler, aşamalı olarak kullanıcılarla buluşturulmuştu. iOS 18.1 ve iOS 18.2 ile birçok yenilik tanıtılırken, şimdi gözler iOS 18.3’e çevrildi.
Bir süredir beta sürecinde olan iOS 18.3 ile ilgili Apple’dan resmî açıklamalar geldi. Yeni sürümün önümüzdeki hafta pazartesi veya salı günü tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Şimdi, iOS 18.3’ün iPhone kullanıcılarına hangi yenilikleri getireceğine daha yakından bakalım.
Apple, iOS 18.3 ile Visual Intelligence özelliğini daha da ileri taşıyor. Kamera Denetimi tuşuyla entegre çalışan bu yapay zekâ özelliği, kullanıcıların fotoğraf çekerek bilgi almasını kolaylaştırıyor. Yeni güncellemeyle birlikte bir posteri çekip doğrudan takviminize ekleyebilecek, bitkileri ve hayvanları daha hızlı ve doğru bir şekilde tanımlayabileceksiniz. Visual Intelligence’ın bu gelişmiş özellikleri, hem günlük hayatı kolaylaştırmayı hem de kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.
iOS 18.3’ün öne çıkan yeniliklerinden biri, “Bildirim Özetleri”nde yapılan önemli güncellemeler olacak. Yanlış bilgi yayılımının önüne geçmek amacıyla haber içerikli bildirim özetleri şimdilik devre dışı bırakılıyor.
Kullanıcılar, ekran kilitliyken bildirim özetlerini kolayca düzenleyebilecek. Ayrıca, bildirim özetleri yenilenen tasarımıyla standart bildirimlerden kolayca ayırt edilebilecek. Apple, bu özelliğin hâlâ beta aşamasında olduğunu belirten ifadeleri de ayarlara ekleyerek kullanıcıları bilgilendirecek. Bu yenilik, bildirimlerin daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmasını amaçlıyor.
Normalde Apple Intelligence’ı kullanmaya başlamak için kullanıcının ayarlara gidip onu etkin hâle getirmesi gerekiyordu.
Ancak gelen bilgiler, iOS 18.3’te bunun olmayacağını, Apple Intelligence’ın direkt varsayılan olarak etkin olmaya başlayacağını gösterdi. Artık kapatmak isteyenlerin ayarlara gidip bunu yapması gerekecek. Apple Intelligence’ın sadece iPhone 15 Pro ve üstü telefona sahip, İngilizce dilindeki kullanıcılar tarafından erişilebilir olduğunu belirtelim.
Gelecek küçük yeniliklerden biri de Hesap Makinesi uygulamasında olacak. Artık bu uygulama, eşittir tuşuna basıldığında matematik işlemini tekrar edebilecek.
iOS 18.3, bunlar dışında kullanıcıların yaşadığı sorunlara çözümler getirecek. Bunlar arasında Siri’de klavye kapanma sorunu, Apple Music kapansa bile çalmaya devam etmesi sorunu gibi şeyler var.