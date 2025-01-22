Apple, iOS 18.3 ile Visual Intelligence özelliğini daha da ileri taşıyor. Kamera Denetimi tuşuyla entegre çalışan bu yapay zekâ özelliği, kullanıcıların fotoğraf çekerek bilgi almasını kolaylaştırıyor. Yeni güncellemeyle birlikte bir posteri çekip doğrudan takviminize ekleyebilecek, bitkileri ve hayvanları daha hızlı ve doğru bir şekilde tanımlayabileceksiniz. Visual Intelligence’ın bu gelişmiş özellikleri, hem günlük hayatı kolaylaştırmayı hem de kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.



