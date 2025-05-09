Mafia: The Old Country çıkış tarihi ve yeni oynanış fragmanı yayınlandı

Take-Two, merakla beklenen Mafia: The Old Country için yeni bir dönüm noktasını duyurdu. Şirket, Enzo’nun mafya dünyasında girdiği tehlikeli yolculuğu ilk kez gözler önüne seren kapsamlı bir oynanış fragmanını yayınladı. Fragman, sadece aksiyon dolu sekanslar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda oyuncuları etkileyici grafikler ve yenilikçi aksiyon sistemleriyle de büyülüyor.
Enzo’nun mafya dünyasında geçirdiği zorlu süreçlere dair heyecan verici bir bakış sunduktan sonra, Take-Two'nun fragmanı, oyunun çıkış tarihini de netleştirdi. Resmen 8 Ağustos 2025 olarak açıklanan bu tarih, Mafia serisinin hayranlarını sabırsızlandıracak gibi görünüyor.
Borderlands 4 ve GTA 6 gibi diğer büyük projelerle birlikte bu yıl için öne çıkan başlıklardan biri olan Mafia: The Old Country, sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu yapısıyla büyük bir ilgiyle bekleniyor.
Oyunun ön siparişleri de an itibarıyla tüm platformlar için açılmış durumda. Türkiye fiyatları ise Steam’de 49.99$, PlayStation Store’da 1.909 TL, Xbox Store’da ise 1.949 TL olarak belirlenmiş.
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