Artık yemek yerken veya yolculuk yaparken video aramak tarihe karışıyor. Dünyanın en popüler video platformu YouTube, “Bir Şeyler Oynat” butonu olarak adlandırılacak yeni özelliği duyurdu. Böylece kullanıcılar istedikleri içeriklere hızlıca ulaşabilecek ve video seçmek için zaman kaybetmeyecek.

1 /8 YouTube, kullanıcıların istedikleri içeriklere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

2 /8 YouTube, yeni özellik ile kullanıcıların içerik arama sürecinde yaşadığı zaman kaybını azaltacak.

3 /8 “Bir Şeyler Oynat” adını taşıyan bu buton izleme alışkanlıklarını analiz ederek kullanıcıya uygun içerikleri rastgele oynatma seçeneği sunuyor.

4 /8 Özellikle ne izleyeceğine karar veremeyenler için oldukça pratik bir çözüm sunan bu yenilik platformun izleme deneyimini iyileştirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

5 /8 Android uygulamasının 19.50 sürümünde test edilmeye başlanan özellik hem Shorts hem de standart videoları kapsıyor. Kullanıcılar büyük ve kolay erişilebilir bir buton yardımıyla bu özelliği aktif hale getirebilecek.

6 /8 Rastgele oynatılan içerikler YouTube’un algoritmalarının kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek belirlediği videolardan oluşacak.

7 /8 Aslında daha önce benzer bir özellik duyurulmuştu ancak detaylı bir bilgi paylaşılmamıştı.