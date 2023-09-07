Fransa, Euro 2024 Elemeleri G grubu 5. maçında evinde İrlanda’yı konuk edecek. 16. kez karşı karşıya gelecek takımlardan Fransa’nın 9 galibiyet bulunuyor. İrlanda’nın ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.