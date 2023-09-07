Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fransa, Euro 2024 Elemeleri G grubu 5. maçında evinde İrlanda’yı konuk edecek. 16. kez karşı karşıya gelecek takımlardan Fransa’nın 9 galibiyet bulunuyor. İrlanda’nın ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
FRANSA - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
FRANSA - İRLANDA CANLI SKOR
FRANSA - İRLANDA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FRANSA
16 Mike Maignan
4 Dayot Upamecano
5 Jules Kounde
13 Ibrahima Konate
22 Theo Hernandez
8 Aurelien Tchouameni
21 Eduardo Camavinga
7 Antoine Griezmann
10 Kylian Mbappe
12 Kolo Muani
20 Kingsley Coman
İRLANDA
1 Gavin Bazunu
4 Dara O'Shea
5 John Egan
12 Nathan Michael Collins
6 Josh Cullen
11 James McClean
17 Jason Knight
18 Jamie McGrath
21 Will Smallbone
7 Evan Ferguson
9 Michael Obafemi