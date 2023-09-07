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Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Euro 2024 Elemeleri G grubunda Fransa evinde İrlanda’yı konuk ediyor. Parc des Princes stadyumunda oynanacak karşılaşmayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. G grubuna namağlup şekilde devam eden Fransa 12 puanla lider konumda bulunuyor. İrlanda Cumhuriyeti ise 1 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı.

14:57 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa, Euro 2024 Elemeleri G grubu 5. maçında evinde İrlanda’yı konuk edecek. 16. kez karşı karşıya gelecek takımlardan Fransa’nın 9 galibiyet bulunuyor. İrlanda’nın ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

FRANSA - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2024 Elemeleri G grubu Fransa - İrlanda maçı bu akşam saat 21.45’de başlayacak. Karşılaşma
S Sport
ve
S Sport Plus
ekranlarından naklen yayınlanacak.

FRANSA - İRLANDA CANLI SKOR

FRANSA - İRLANDA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FRANSA

16 Mike Maignan

4 Dayot Upamecano

5 Jules Kounde

13 Ibrahima Konate

22 Theo Hernandez

8 Aurelien Tchouameni

21 Eduardo Camavinga

7 Antoine Griezmann

10 Kylian Mbappe

12 Kolo Muani

20 Kingsley Coman

İRLANDA

1 Gavin Bazunu

4 Dara O'Shea

5 John Egan

12 Nathan Michael Collins

6 Josh Cullen

11 James McClean

17 Jason Knight

18 Jamie McGrath

21 Will Smallbone

7 Evan Ferguson

9 Michael Obafemi

EURO 2024 ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU



#EURO 2024
#Fransa
#İrlan
#G Grubu
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Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?