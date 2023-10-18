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Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kalktı

TFF'den"den flaş derbi kararı. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı kalktı. Siyah-Beyazlı kulüp bu haberi sosyal medya hesabından bibr video ile paylaştı.

10:35 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Derbide deplasman yasağı kalktı mı?

Derbide deplasman yasağı kalktı mı?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman takımın taraftarının yer alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüp bu haberi sosyal medya hesabından bibr video ile paylaştı. Beşiktaş, Rams Park'ta oynanacak müsabakada siyah-beyazlı taraftarın tribünde yer alacağını duyurdu.Siyah-beyazlı kulübün paylaşımı şöyle:

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında derbi maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda?

Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak derbi maçı, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Derbi deplasman yasağı nedir?

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurmuşu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."


#Galatasaray
#Beşiktaş
#deplasman yasağı
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