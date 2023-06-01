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Galatasaray-Fenerbahçe derbi bilet satışlarına yoğun ilgi

Süper Lig'de gözler Galatasaray Fenerbahçe derbisine çevrildi. Bu sezonun şampiyonluk kupasını evine götürmeye hazırlanan sarı kırmızılı takim ile şampiyonluğu kıl payı kaçıran sarı lacivertli ekip sezonun son maçında kozlarını paylaşacak. 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak. GS-FB derbi maçının biletlerine yoğun ilgi söz konusu. Derbi maçı biletleri 1. kategori 18 bin liradan satışa sunulmakta. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

09:42 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları

Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bu sezonu şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi. Derbiyle son maça çıkacak olan sarı-kırmızılıların taraftarı derbi biletlerinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman çıkacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları.

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları ne kadar?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, bugün (1 Haziran) satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri bugün saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.

GS-FB derbi biletlerinin fiyatları
şu şekilde:
  • 1. kategori 18 bin lira
  • 2. kategori 15 bin lira
  • 3. kategori 13 bin 500 lira
  • 4. kategori 11 bin 250 lira
  • 5. kategori 9 bin lira
  • 6. kategori 6 bin 750 lira
  • 7. kategori 4 bin 500 lira
  • 8. kategori 3 bin 750 lira
  • 9. kategori 3 bin 375 lira
  • 10. kategori 2 bin 625 lira
  • 11. kategori 2 bin 250 lira
  • 12. kategori 550 lira
  • 13. kategori 500 lira
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#derbi maçı
#gs fb bilet fiyatları
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