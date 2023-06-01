İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu. Suudi Arabistan Pro Lig'i 15. haftasında Ronaldo'nun takımı Al Fateh'e konuk olduğu maç 3-0 sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü derbi maçı oynanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 1 Haziran 2023 Perşembe maç programı.