Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bu sezonu şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi. Derbiyle son maça çıkacak olan sarı-kırmızılıların taraftarı derbi biletlerinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman çıkacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları.
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?
4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları ne kadar?
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, bugün (1 Haziran) satışa çıkarılacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri bugün saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.
- 1. kategori 18 bin lira
- 2. kategori 15 bin lira
- 3. kategori 13 bin 500 lira
- 4. kategori 11 bin 250 lira
- 5. kategori 9 bin lira
- 6. kategori 6 bin 750 lira
- 7. kategori 4 bin 500 lira
- 8. kategori 3 bin 750 lira
- 9. kategori 3 bin 375 lira
- 10. kategori 2 bin 625 lira
- 11. kategori 2 bin 250 lira
- 12. kategori 550 lira
- 13. kategori 500 lira