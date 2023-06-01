Bugün kimin maçı var?
Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor’u 4-2 yendi. Demir Grup Sivasspor-Konyaspor mücadelesi 1-0 tamamlandı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 1 Haziran 2023 Perşembe maç programı haberimizde.
Bugün hangi maçlar var?
15:00 Shukura Kobuleti - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00 Samtredia - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00 Karaman FK - Orduspor TFF 3. Lig Play-Off İkinci Tur Yayın Yok
18:00 Saburtalo Tiflis - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30 Pribram - Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
18:30 Fastav Zlin - Vyskov Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
19:00 Dila Gori - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:45 Heerenveen - Twente Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
20:00 Dinamo Batum - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00 GAIS - Orgryte İsveç Superettan Bilyoner TV
20:00 Helsingborg - Skövde İsveç Superettan Bilyoner TV
20:00 Jönköpings - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV
20:00 Vasteraas - Eskilstuna United İsveç Superettan Bilyoner TV
20:30 Gambiya - Uruguay FIFA U20 Dünya Kupası Son 16 Plus FIFA
20:30 Ekvador - Güney Kore FIFA U20 Dünya Kupası Son 16 Plus FIFA
21:30 Brescia - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV
21:30 Brescia - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV
21:45 Stuttgart - Hamburg Almanya Bundesliga Play-Out Bein Sports 4Bilyoner TV Tivibu Spor 1
22:00 Partick Thistle - Ross County İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:00 Utrecht - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Bilyoner TV