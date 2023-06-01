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Bugün hangi maçlar var? 1 Haziran 2023 Perşembe maç programı

İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu. Suudi Arabistan Pro Lig'i 15. haftasında Ronaldo'nun takımı Al Fateh'e konuk olduğu maç 3-0 sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü derbi maçı oynanacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 1 Haziran 2023 Perşembe maç programı.

09:29 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor’u 4-2 yendi. Demir Grup Sivasspor-Konyaspor mücadelesi 1-0 tamamlandı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 1 Haziran 2023 Perşembe maç programı haberimizde.

Bugün hangi maçlar var?

15:00 Shukura Kobuleti - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00 Samtredia - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00 Karaman FK - Orduspor TFF 3. Lig Play-Off İkinci Tur Yayın Yok

18:00 Saburtalo Tiflis - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30 Pribram - Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

18:30 Fastav Zlin - Vyskov Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

19:00 Dila Gori - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:45 Heerenveen - Twente Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

20:00 Dinamo Batum - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00 GAIS - Orgryte İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Helsingborg - Skövde İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Jönköpings - Östers İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Vasteraas - Eskilstuna United İsveç Superettan Bilyoner TV

20:30 Gambiya - Uruguay FIFA U20 Dünya Kupası Son 16 Plus FIFA

20:30 Ekvador - Güney Kore FIFA U20 Dünya Kupası Son 16 Plus FIFA

21:30 Brescia - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV

21:30 Brescia - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV

21:45 Stuttgart - Hamburg Almanya Bundesliga Play-Out Bein Sports 4Bilyoner TV Tivibu Spor 1

22:00 Partick Thistle - Ross County İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

22:00 Utrecht - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

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