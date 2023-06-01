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Spor

Avrupa Ligi Sevilla'nın oldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren müsabakayı penaltı atışları sonrası Sevilla kazandı ve kupanın sahibi oldu.

01:05 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sevilla-Roma

Sevilla-Roma

Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buldu. Sevilla ile Roma'nın kozlarını paylaştığı final büyük bir heyecana sahne oldu.


Roma maçın 35. dakikasında Dybala'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.


Sevilla ikinci yarıya etkili başladı. 55'te Navas'ın kestiği ortayı Mancini ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.



77. dakikada Sevilla penaltı atışı kazandı ancak VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Anthony Taylor, penaltı kararını iptal etti.


Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabakada uzatma devrelerine geçildi.


Uzatma dakikalarında iki takım zaman zaman rakip kaleye yüklense de ciddi bir pozisyon yaşanmadı ve maç penaltı atışlarına gitti.


Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.


#UEFA Avrupa Ligi
#Sevilla
#Roma
1 saat önce
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