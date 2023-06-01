Avrupa Ligi Sevilla'nın oldu

Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buldu. Sevilla ile Roma'nın kozlarını paylaştığı final büyük bir heyecana sahne oldu.

Sevilla ikinci yarıya etkili başladı. 55'te Navas'ın kestiği ortayı Mancini ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

77. dakikada Sevilla penaltı atışı kazandı ancak VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Anthony Taylor, penaltı kararını iptal etti.

Uzatma dakikalarında iki takım zaman zaman rakip kaleye yüklense de ciddi bir pozisyon yaşanmadı ve maç penaltı atışlarına gitti.