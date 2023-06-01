Fenerbahçe'de genel kurul sesleri

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de 5 yıldır görevde olan Başkan Ali Koç ve yönetimine büyük tepki var. Kulübün kongre üyeleri yönetime olağanüstü genel kurula gitme çağrısında bulunuyor.





Fenerbahçe taraftarı da Antalyaspor maçında Galatasaray'ın Ankaragücü maçındaki üçüncü golünden sonra Ali Koç'a istifa tezahüratlarında bulunarak, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye bağırdı. Taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine de sloganlar attı. Ancak Ali Koç'un böyle bir düşüncesinin olmadığı ve 2024 yılında dolacak görev süresini tamamlamayı hedeflediği belirtildi.





Başkan Ali Koç'un ancak güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gideceği ve daha güçlü bir yönetim oluşturabileceği de bildirildi.









Şampiyonluğun kaçmasında yönetimsel hatalar etkili oldu





Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de sezon başında kadro mühendisliği konusunda yanlışlar yapıldı. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın takım omurgasını yıldız futbolcular oluştururken ve bu isimler takıma önemli katkı sağlarken, Fenerbahçe'nin kadrosunda yıldız olarak nitelendirilecek isim yoktu.





Sarı-lacivertli takımda bu sezon yapılan transferler hayal kırıklığına neden oldu. Ara transfer döneminde Bruma'nın satın alma opsiyonunun da kullanılmasıyla kulübün kasasından 15 milyon euroya yakın bonservis çıkarken, kadroya katılan Oosterwolde'den hiç yararlanılamadı. Samet Akaydın ise performansıyla tartışıldı.























