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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkar? Kopenhag, Manchester United'ı devirdi grupta dengeler alt üst oldu! İşte tüm ihtimaller

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. GS, gruptan çıkabilmek için kalan iki maçını kazanması ve diğer maçların sonucuna göre puan cetvelindeki sıralamasını iyileştirmesi gerekiyor. Manchester United, Kopenhag'a 4-3 mağlup olurken, grupta dengeler alt üst oldu. İşte Galatasaray nasıl tur atlar? sorusunun cevabına ilişkin senaryolar...

10:40 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:25 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

, UEFA
A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Fußball Arena München’de oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise
, 2 kez öne geçtiği maçta
'a 4-3 mağlup oldu ve gruptaki 3. mağlubiyetini alarak son sırada yer aldı. Peki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundan nasıl çıkar? İşte senaryolar...

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek. Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı-kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek. Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da
karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak. Grubu 3. sırada bitirecek takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray’ın da yer aldığı A Grubu puan durumu şu şekildi:

1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

2- FC Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

4- Manchester United / 3 Puan (-2 av)

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçları ve tarihleri şu şekilde:

29 Kasım Çarşamba - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık Salı - 23.00

Kopenhag - Galatasaray (Parken)

İLK 3 MAÇTA 4 PUAN

A Grubu'nda çıktığı ilk maçta Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan, ikinci karşılaşmada ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, 4 puana yükselmişti. Grubun en favori takımı Bayern Münih ile üçüncü maçta karşılaşan Galatasaray, çok iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrılarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

Almanya'daki maçın son anlarına ise golsüz beraberlikle giren Galatasaray, Harry Kane'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Danimarka temsilcisi Kopenhag, Manchester United deplasmanında iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı ve puanını 4'e çıkardı. Manchester United ise 3 puanla son sırada kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TUR ATLAYAN TAKIMLAR HANGİLERİ OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı.

Bayern Münih, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

Öne çıkan karşılaşmalarda,
, konuk ettiği Braga'yı 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Braga'da Alvaro Djalo, kazanılan penaltı vuruşundan 6. dakikada faydalanamadı.

D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde, konuk ettiği
'yı 3-1'le geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.

G Grubu'nda yer alan iki takım Manchester City ile RB Leipzig, bir önceki gün son 16 turuna adını yazdıran takımlar olmuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI

Alınan sonuçlar şöyle:

Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya): 1-1

Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1

Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1

Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3

Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0

PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0

Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0

Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya): 0-1

#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Şampiyonlar Ligi puan durumu
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