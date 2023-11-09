Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray’ın da yer aldığı A Grubu puan durumu şu şekildi:
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)
2- FC Kopenhag / 4 Puan (-1 av)
3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)
4- Manchester United / 3 Puan (-2 av)
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçları ve tarihleri şu şekilde:
29 Kasım Çarşamba - 20.45
Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)
12 Aralık Salı - 23.00
Kopenhag - Galatasaray (Parken)
İLK 3 MAÇTA 4 PUAN
A Grubu'nda çıktığı ilk maçta Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan, ikinci karşılaşmada ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, 4 puana yükselmişti. Grubun en favori takımı Bayern Münih ile üçüncü maçta karşılaşan Galatasaray, çok iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrılarak hayal kırıklığı yaşamıştı.
Almanya'daki maçın son anlarına ise golsüz beraberlikle giren Galatasaray, Harry Kane'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Danimarka temsilcisi Kopenhag, Manchester United deplasmanında iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı ve puanını 4'e çıkardı. Manchester United ise 3 puanla son sırada kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TUR ATLAYAN TAKIMLAR HANGİLERİ OLDU?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı.
Bayern Münih, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmayı başardı.
D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
G Grubu'nda yer alan iki takım Manchester City ile RB Leipzig, bir önceki gün son 16 turuna adını yazdıran takımlar olmuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
Alınan sonuçlar şöyle:
Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya): 1-1
Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1
Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1
Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3
Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0
PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0
Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0
Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya): 0-1