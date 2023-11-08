Bayern Münih - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Saat 23.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarına rakip olduğu son altı maçın tamamını kazanan Bayern, bu karşılaşmalarda attığı 21 gole karşılık sadece iki gol yedi. Bayern Münih ile oynadığı son maçta galibiyetin eşiğinden dönen sarı-kırmızılılar bu maçta zorlu deplasmanda mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Bayern Münih - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BAYERN MÜNİH

1 Manuel Neuer

2 Dayot Upamecano

3 Min-Jae Kim

19 Alphonso Davies

40 Noussair Mazraoui

8 Leon Goretzka

10 Leroy Sane

27 Konrad Laimer

42 Jamal Musiala

9 Harry Kane

11 Kingsley Coman

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

6 Davinson Sanchez

23 Kaan Ayhan

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

22 Hakim Ziyech

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

14 Wilfried Zaha

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY CANLI SKOR

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligin'de Bayern Münih karşılaşmasından da iyi bir sonuç alarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Okan Buruk ve futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bayern Münih maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Buruk, Münih'te olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Bu turnuvada olmamız çok değerli. Gruplardan çıkmak istiyoruz. Türk takımları sadece 5 kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktı bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Bayern Münih takımının hücumdaki oyuncularının çok hızlı ve çabuk rakip kaleye gidebildiklerine işaret eden Buruk, bunun analizini oyuncularla yaptıklarını dile getirdi. Genç teknik adam, Bayern Münih maçında kendilerine ve oyuncularına güvendiğini vurguladı.





Bayern Münih'in yarın daha güçlü şekilde karşılarına çıkacaklarına dikkati çeken Buruk, "Rakibimizi analiz ettik, hazırlandık. Planlarımız ilk maçtaki gibi bol pozisyona girmek, onları da gole çevirmek. İlk maçın ilk devresinde çok domine bir oyun oynadık ama bunu skora çeviremedik. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek oynayacağız. Savunma gücümüzü de artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki maçta muhteşem bir taraftar olduğunu hatırlatan Buruk, "Orada inanılmaz bir atmosfer yarattılar. Uzun yıllar hatırlanacak bir maç olarak kalacak. Biz 2000'li yıllarda Münih Olimpiyat stadına gelmiştik, her yerde sokaklarda Türk taraftar vardı. Yarın yine çok sayıda vatandaşımız yanımızda olacak onların desteğiyle birlikte mücadelemizi vereceğiz, oyun olarak en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Okan Buruk, kaleci Muslera'nın yarın ki maçta oynayıp oynayamayacağının ise maç saatinde belli olacağını aktardı.

- "Galatasaray'ın geninde Avrupa'da başarılı olmak var"

Barış Alper de iki taraf içinde zor bir maç olacağını belirterek, "Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. İlk maçta çok pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Yarın aynı performansı göstermek istiyoruz. Galatasaray'ın geninde Avrupa'da başarılı olmak var. Bunun için mücadele edeceğiz." dedi.

Her maçta aynı performansı göstermek için çaba sarf ettiğini anlatan Barış Alper, "Hocamın verdiği taktiği uygulamak ve başarılı olmak istiyorum. Maçlara anlık olarak bakmıyorum. Süreç olarak bakıyorum. Çok çalışıyorum. Daha yolun çok başındayım. Farklı yerlerde oynayabiliyorum ama önemli olan takımıma faydalı olmak istiyorum. Ne kadar faydalı olursam o kadar iyi olur" diye konuştu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

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