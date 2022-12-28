Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı bugün başlıyor. Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan randevuda Sivasspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen Sivasspor Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Galatasaray maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da oynanacak.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.

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GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois; Berkan, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis