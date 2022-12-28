Özgün Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÖZGÜN HABERLER

Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Maç eksiğiyle ligin 2. sırasında yer alan Galatasaray yarın akşam Sivas'ı yendiği takdirde yeniden liderlik koltuğuna oturacak. Peki, Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray- Sivasspor CANLI: GS-Sivasspor maçı ne zmana, saat kaçta, ilk 11 kadrosu belli oldu mu?
Galatasaray- Sivasspor

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı bugün başlıyor. Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan randevuda Sivasspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen Sivasspor Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Galatasaray maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da oynanacak.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois; Berkan, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

Kadrolar belli oldu

Kadrolar belli oldu

​Süper Lig'de Trabzonspor, Karagümrük'e konuk oluyor.
Sokak kedilerine bakıyordu

'Sokak kedilerine bakıyordu'

Eşini boğazını keserek öldürdü, cani eşin ifadesi kan dondurdu.
Fransada belediye terör örgütü yandaşlarına salonunu açmış

​Karadeniz'in cenneti, dünyaca ünlü turizm merkezi.

Düzenlemenin detaylarını Erdoğan açıklayacak.

'İmamoğlu beni arayıp yardım istedi şimdi beni eleştiriyor.'

'Milli teknoloji hamleleriyle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine yaklaşıyoruz.'

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

190 bin 500 liraya aldı: Kusurunun olmadığını söylemişlerdi.

Sabiha Gökçen'de uçuşlar yarım saat durdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.