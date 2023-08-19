Galatasaray - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig 2. haftasında 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.45’de oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 136. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
23 Kaan Ayhan
40 Emin Bayram
93 Sacha Boey
22 Berkan Kutlu
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
18 Eren Elmalı
19 Stryger Larsen
24 Stefano Denswil
32 Filip Benkovic
7 Edin Visca
10 Abdülkadir Ömür
11 Anastasios Bakasetas
21 Dimitris Kourbelis
9 Umut Bozok
27 Trezeguet