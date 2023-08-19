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Galatasaray - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde. Trendyol Süper Lig 2. haftasında son şampiyon Galatasaray evinde Trabzonspor’u konuk edecek. Rams Park’ta bugün saat 21.45’de oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılıların Trabzonspor karşısında nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Trendyol Süper Lig 1. haftasında Kayserispor deplasmanında berabere kalan Galatasaray zorlu maçtan galip gelerek bu haftayı kayıpsız tamamlamak istiyor. Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:27 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 2. haftasında 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.45’de oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 136. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

23 Kaan Ayhan

40 Emin Bayram

93 Sacha Boey

22 Berkan Kutlu

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

18 Eren Elmalı

19 Stryger Larsen

24 Stefano Denswil

32 Filip Benkovic

7 Edin Visca

10 Abdülkadir Ömür

11 Anastasios Bakasetas

21 Dimitris Kourbelis

9 Umut Bozok

27 Trezeguet

GALATASARAY - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Galatasaray
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
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