Galatasaray’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü start veriyor. Haftanın açılış maçında Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kapanış maçı ise Alanyaspor ile Başakşehir arasında olacak. Peki, Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte sorunun cevabı.