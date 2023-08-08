Galatasaray’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?
Trendyol Süper Lig’de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü start veriyor. Haftanın açılış maçında Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kapanış maçı ise Alanyaspor ile Başakşehir arasında olacak. Peki, Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte sorunun cevabı.
GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, İLK HAFTA KİMLE OYNUYOR?
TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray
SÜPER LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13.08.2023 - 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14.08.2023 - 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
14.08.2023 - 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.