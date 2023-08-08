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Galatasaray’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun ilk maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Yaptığı flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren son şampiyon Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda olacak. Peki, Galatasaray’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor? İşte detaylar.

15:27 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?

Galatasaray’ın maçı ne zaman, ilk hafta kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü start veriyor. Haftanın açılış maçında Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kapanış maçı ise Alanyaspor ile Başakşehir arasında olacak. Peki, Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte sorunun cevabı.

GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, İLK HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Trendyol Süper Lig 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
12 Ağustos Cumartesi günü
Rhg Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma
saat 21.45’
de başlayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DERBİLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray

SÜPER LİG 2023-2024 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.08.2023 - 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.08.2023 - 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

14.08.2023 - 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.




#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#2023-2024 sezonu
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