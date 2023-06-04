Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nike tarafından hazırlanan iç saha forması, sporcuların ve taraftarın en iyi şekilde performans göstermelerine olanak sağlarken, daha az atık daha çok döngüsel tasarım bilinci ile geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak üretildi."