Galatasaray'ın yeni sezon forması nasıl?
Galatasaray Kulübünden "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nike tarafından hazırlanan iç saha forması, sporcuların ve taraftarın en iyi şekilde performans göstermelerine olanak sağlarken, daha az atık daha çok döngüsel tasarım bilinci ile geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak üretildi."
Galatasaray dış saha forması ne zaman satışa çıkacak?
Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan "parçalı forma"nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.