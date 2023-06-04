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Galatasaray’ın profesyonel ve taraftar forma fiyatı ne kadar?

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbolcuların yeni sezonda giyeceği iç saha formasını sosyal medya hesabından tanıttı. Sarı-kırmızılılar profesyonel formayı 3 bin 499 TL'den, taraftar formasını ise 1,449 TL'den satışa koydu. Peki Galatasaray dış saha forması ne zaman satışa çıkacak? İşte 2022-2023 sezonun şampiyona Galatasaray’ın yeni forması.

15:58 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray'ın yeni sezon forması nasıl?

Galatasaray'ın yeni sezon forması nasıl?

Galatasaray Kulübünden "ZaferKükreyişi" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer aldı.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nike tarafından hazırlanan iç saha forması, sporcuların ve taraftarın en iyi şekilde performans göstermelerine olanak sağlarken, daha az atık daha çok döngüsel tasarım bilinci ile geri dönüştürülmüş polyester kullanılarak üretildi."

Galatasaray dış saha forması ne zaman satışa çıkacak?

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılan "parçalı forma"nın kulüp mağazalarından satışa sunulduğu, dış saha formasının ise 12 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi.

Galatasaray’ın profesyonel forma ve taraftar forma fiyatı ne kadar?

Galatasaray profesyonel formayı
3 bin 499 TL'den,
taraftar formasını
ise 1,449 TL'den satışa koydu.

#Galatasaray
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#Galatasaray forma fiyatı
9 dakika önce
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Galatasaray’ın profesyonel ve taraftar forma fiyatı ne kadar?